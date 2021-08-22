朱茵號召「朱粉」撐黃貫中　連阿女都「出賣」

喺內地節目《披荊斬棘的哥哥》中，前Beyond成員黃貫中（Paul）雖然喺分房期間 ，被「同鄉」嘅香港藝人包括張智霖、陳小春、林曉峰、謝天華、梁漢文「孤立」，唔肯孖佢一齊同住，不過就算全世界「離棄」佢，一定仲有一位會無限度支持佢，嗰位就係佢女神老婆朱茵喇。

好似有集，Paul唱《不再猶豫》喚起7、80後唔少集體回憶時，朱茵就最有共鳴咁話：「老公＠黃貫中你一上台就進入我境界，把我也弄到忘我了，哎呀，我是否被帥死了。」其實連日嚟，朱茵都係佢自己嘅社交網狂出甫，篤手機篤都手痛都繼續幫老公做宣傳，譬如朱茵話：「我看，整個夏天都要隔着屏幕和你跳舞」，見節目預告Paul會唱《光輝歲月》時，佢又話：「老公，你應該轉這一條」。

朱茵可能覺得得自己一個支持老公唔係好夠「照」，所以佢甫咗老公張型仔海報，就「吹雞」號召埋自己啲「朱粉」：「愛我的粉絲，知道要捧誰嗎？＠黃貫中約定你們」，日前仲出埋撒手鐧，就係佢哋個得意囡囡，甫一家三口露營相話：「無論在荒野嶺，只要你們在，這裏就是我的家。」朱茵咁乖咁幫手，Paul你呢鋪一定要「肉償」當報答至得啦。