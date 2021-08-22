肥仔變男神　應智越喪減肥操出4舊腹肌冇女吼

曾在韓國接受偶像訓練生訓練、《全民造星》出身的應智越（細貓），當年因為合約問題，無緣成為男團MIRROR一份子，細貓之後自組公司捧自己，事隔3年男團成功爆紅，細貓自爆已一年無收入，不過細貓無悔走寶，因為相信「肥仔」是最強的潛力股。

小時是肥仔，長大變男神？近年不少新進男神昔日都是肥仔，像姜濤和魏浚笙小時候都肥嘟嘟，細貓也是肥底，18歲時體重達80KG，直至失戀後開始跑步減肥，但跑步到達臨界點沒有再瘦下去，近年開始配合健身，終於操出60KG及4舊腹肌來，他說：「我對健身好有興趣，鍾意肌肉，好欣賞張家輝大隻身形，視為目標，我估能夠操到6舊已經係最盡。」

變瘦後無女友

他有10年減肥經驗，試過斷食、1日食1餐等，現在試行低碳或無碳飲食，戒食澱粉質，但粉絲就最擔心他餓壞而經常送上食品，他笑說：「係呀，成日會有零食蛋糕、朱古力、蝦餅之類，試過有罐頭鮑魚，佢哋對我好好，不過唔想每次食完都有罪惡感，教練花咁多時間幫我操，我食太多，教練都鬧喇！我諗我都係食番雞胸好喇！」對於肥仔是潛力股定律，他笑言以前雖肥但有拖拍，但變瘦後卻無女友，令他不解：「我覺得肥仔一般想畀人留意，有野心要做好畀你睇，尤其我係單親家庭長大，想尋求更多愛，唔知係咪咁，導致好多肥仔做咗公眾人物。如果細個就好靚仔，唔會有咁強野心，肥仔一無所有會更努力。」

對於因為合約問題，失去加入MIRROR機會，現時自組公司，收入僅夠出糧給工作人員及出歌，故變相自己無收入。他與Jeremy和Edan是好朋友，經常相約聚舊，朋友之間不會比較成就，但問他有冇酸溜溜感覺？他說：「唔會，我做到喜歡嘅音樂，抱住初心，無後悔，無經歷過就唔會有今日嘅我，所以《別想太多》，不過花姐都有提過作品上嘅合作，但未有定案。」細貓回想在韓國受訓時，競爭大，曾壓力爆煲，熄燈上床便喊，回港後壓力就來自疫情，他說媽媽希望他爭取工作，做出成績，但哥哥就希望他減少外出留家較安全，令他左右為難。