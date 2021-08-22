《中國好聲音》現猛料台灣歌手　那英李榮浩爭住搶

歌手李克勤是導師之一的內地音樂選秀節目《中國好聲音》，來到最後一集選學員的階段，沒想到竟然有個大驚喜！這位人兄還令到兩位大牌導師那英及李榮浩轉身搶人，最終李榮浩運用了友情牌，一句：「來吧！朋友。」打動了他，最終收歸旗下做學員，他就是台灣歌手韋禮安！

韋禮安在20日播出的第4集中演唱原創歌曲《忽然》參賽，高水準的唱功配合起承轉合的鋪排唱法，令到一眾評判大感驚訝，網友都奇怪為何他要參加《中國好聲音》，紛紛指「他應該坐在導師席」，不過韋禮安就解釋話：「我都會回答他們說，作為一個創作人，我都會形容我的作品是我的孩子，身為一個父母，如果可以讓自己的孩子有一個很棒的舞台去展示自己的話，絕對不要放棄這個機會。那當然，除此之外《中國好聲音》我覺得就是在尋找好聲音的一個舞台，我覺得我是好聲音，所以我就來了。」

出道11年的韋禮安曾奪得台灣金曲獎最佳新人獎，而昨晚（21日）舉行的金曲獎他與林俊杰（JJ）有份角逐歌王寶座，雖然最後敗於台灣歌手蛋堡之下，不過歌唱實力足以與JJ媲美，他很有可能是《中國好聲音》一眾參賽者的勁敵。