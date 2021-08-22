同炮友唔同？雞排妹自爆可同時孖3男拍拖

台灣宅男女神「雞排妹」鄭家純，早前被拍到與駕着辣跑的王姓男友人到飯店過夜，事後男方女友發聲令她陷入小三疑雲。幸好男方挺身而出，澄清與雞排妹在飯店只是聊天，而他的女友最終亦發聲明向雞排妹道歉，才令她成功「脫三」。

日前，雞排妹亮相節目《單身行不行》時，被問到對戀愛的原則，她說要在一個人身上找到符合自己所有理想條件，的是很困難的，所以會把它分成兩、至三個人去分擔，是分工合作。她舉例指若欣賞一個人生有企圖心、很喜歡自己的工作能力，但倘若對方是壯年時期相信應該很忙，沒宥有時間陪她遊山玩水和吃喝玩樂，若果要用所謂用愛去包裝、去迫他抽出時間來陪自己，又覺得做法很不健康。她說：「那麼，我可以把另外一個任務分出來，分給可以陪我去遊山玩水的人。」

一開始要說清楚

雞排妹坦言透過這種分工合作模式，可令她的壓力減少，因為不用將所有的期待放到在一個人身上，但她亦明白對方一定會有忌妒心，所以由一開始大家要說清楚，她說：「裂痕產生就是因為某一個人受不了，當初是因為愛我，所以惟有委屈自己去接受這個條件。到後來發現沒辦法再強迫自己的時候，他會想退出，又或者想要改變我。」

她表示相處的時候會來得坦白和理性，例如在吵架的時候會跟對方說：「如果要跟我吵架的話，我們可不可以轉移陣地到你家？因為你在我家跟我吵架，你之後不會再出現在這個環境，但這個記憶會在這個環境裏。你如果要吵架，我們要換個地方吵。」她笑言對方聽到這些話會覺得她很冷血。