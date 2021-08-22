終於同橙子見面！Baby搞乜喊到收唔到聲？

女星Angelababy（楊穎）喺內地綜藝節目《心動的信號》第4季中，扮演分析員睇住啲素人拍拖，其中佢最鍾意素人橙子（洪成成），不時都為對方打氣，希望橙子最終可以搵到幸福！而喺最後一集節目錄影結束後，Baby終於同橙子見面啦，橙子專承帶住一大紮花，同埋朱古力去休息室搵Baby，令到Baby感到好驚喜！

雖然佢哋喺節目中一直都只係隔住個Mon見，但係Baby的確喺呢時間之中，見證住橙子嘅成長，呢次佢喺毫無心理準備下同橙子見面，搞到Baby都唔識點反應，仲感動到攬住橙子喊，堅係真情流露，喊到收唔到聲！Baby仲同橙子講聲唔好意思：「初次見面就那麼失禮儀，我太激動了！」

網民嗌感動

平靜落嚟之後，Baby就同橙子傾偈，佢原來一直都有用「小號」去關注對方社交網，仲話好高興可以認識到橙子，並大讚對方：「你令我看到一個女孩子身上美好一面，你明明已經受傷害了，還會忍着委屈給別人體面，你不用那麼委屈，愛你的人會心疼，你值得更好的！」搞到橙子都開心到喊添！而網民睇見都大嗌好感動，並認同Baby嘅話，覺得橙子一定會遇到個畀到佢安全感嘅人，並希望橙子可以搵到幸福呀！