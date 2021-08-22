網民嚴選周杰倫最強大碟　呢張被封：跟鬼一樣！

台灣天王周杰倫叱咤樂壇多年，今年繼續在福布斯中國名人榜進佔高位排No.5，足證他地位依然未變。近日網民在網上發起討論，身為金曲歌王的周董到底最強專輯是哪一張？貼文曝光後，引起許多網民一面倒推爆2001年的《范特西》專輯，紛紛直呼：「這張跟鬼一樣」、「就算現在聽也不過時！」有網民留言：「個人是滿喜歡專輯《八度空間》的啦，以前看大家酸（寸）他（唱法）含滷蛋，但說實在那時期的歌都蠻經典的，現在唱的那麼清楚，反而沒那麼喜歡，鄉民們覺得呢？」

貼文曝光後，立刻掀起網友們一致推薦2001年面世的《范特西》專輯，紛紛表示：「范特西這張跟鬼一樣」、「只聽到范特西就沒再聽了」、「范特西，無敵」、「范特西，可以不跳過任何一首，從頭聽到尾」、「范特西就算現在聽也不過時」、「范特西巔峰」、「當年畢旅10台遊覽車有9台都放這張」、「范特西到頂點了！」

不少網友認為周董經典的專輯都在早期：「前幾張真的經典」、「我個人是范特西，但前三張都很強」、「前三張都經典 最高范特西」、「周董假如只出前2張後就別出專輯，就完美了」、「我只知道前四，其他都沒聽過」。

周杰倫個人第二張錄音室專輯《范特西》，於2001年9月14日發行，專輯名《范特西》來自英文「Fantasy」音譯，其中囊括了《開不了口》、《愛在西元前》、《雙截棍》、《安靜》、《簡單愛》等膾炙人口歌曲，可說是首首經典；專輯在當年金曲獎更一舉入圍10個大獎，最終抱回包括最佳流行音樂演唱專輯、最佳音樂錄影帶、最佳作曲、最佳作詞、最佳專輯製作人5項大獎。