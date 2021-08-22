紅星古怪收藏全公開！艾頓莊25萬副眼鏡堆喺屋企

歐美紅星愛收藏物品，不過以下介紹呢班紅星收藏的並非一般的汽車、古董，而是古靈精怪的物品。其中有收藏癮的「英國樂壇大姑媽」艾頓莊（Elton John）除了愛收藏汽車之外，亦愛收藏眼鏡！家中眼鏡收藏量驚人，超過25萬副。認真誇張！

由於收藏的眼鏡數目太多的關係，他要在大宅內專設一間房擺放「寶貝」。艾頓收藏的並非一般眼鏡而是奇形怪狀的眼鏡。而他從70年代初出道至今都愛戴不同款式誇張眼鏡出騷。

湯漢斯愛收藏打字機

艾頓莊愛收藏眼鏡，而奧斯卡金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）就獨愛收藏古董打字機。他曾表示自己收藏250部古董打字機，而其中有90％仍然用得。而他熱愛打字機程度愛到生產埋打字機app‎《Hanx Writer》。

公仔收藏家：

荷里活男神尊尼特普（Johnny Depp）一直被公認為「大花筒」是購物狂，而他曾自爆最愛收藏特別版的Barbie公仔，他表示自己擁有數十個Barbie公仔，仲話自己成日同仔女玩Barbie公仔。

而美國女星狄美摩亞（Demi Moore）亦愛收藏公仔，不過她只愛古代陶瓷公仔。她共收藏了3,000個陶瓷公仔，更有傳她為那些寶貝買重225萬美元保險。至於男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）亦愛收藏公仔，尤其是《星球大戰》（Star Wars）公仔。而在他收藏的公仔中有個是1982年出產的《宇宙天王》（He-Man）激罕公仔。2001年他曾為慈善而割愛將一批公仔以11萬美元拍賣出。