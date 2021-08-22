昔日情侶打對台！吳彥祖Maggie Q新片爭票房

吳彥祖與前女友Maggie Q近年相繼返美國拍片搵食，前日（20日）他們均有新片於北美同日開畫打對台！結果Maggie的新作《復仇殺姬》（The Protégé）開畫票房力壓吳彥祖的新作《回憶潛行》（Reminiscence）！

Maggie與米高基頓（Michael Keaton）合演的動作片《復》前日開畫僅收110萬美元（約858萬港元），預計開畫3日票房高達300萬美元（約2,340萬港元）排第7位。雖然票房成績一般，但票房成績仍力壓前度吳彥祖與荷里活型男曉積文（Hugh Jackson）合演的《回》。《回》於北美開畫日僅收67萬美元（約523萬港元），而開畫3日預計票房將高達210萬美元（約1,638萬港元）排北美開畫票房第9位。票房仆直！

至於本周北美開畫票房冠軍寶座將由男星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）的《爆機自由仁》（Free Guy）繼續冧莊。而前日開畫的動畫《汪汪隊立大功》（PAW Patrol: The Movie）亦大受歡迎預計開畫票房將高達1,400萬美元（約1.09億港元）排北美開畫票房亞軍位置！