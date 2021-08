【移居英國】印花稅假期完結　英國樓仍值得買嗎？

英國早前為刺激被疫情打擊的樓市,推出了印花稅假期(Stamp Duty Holiday)給£50萬(約HK$540萬)以下英國物業免印花稅,經過兩次延長後,最後限期將至今年9月30日結束,會否再延長至今仍未知,但如果沒了印花稅優惠,英國樓是否仍值得投資?今次Sakura Global特約「移民旅遊」,請來他們的市場分析及研究部主管李明輝(Samson Lee)先生,為我們分析英國物業是否仍值得買。

(1)英國印花稅假期過後,買英國物業要多花多少錢?

英國印花稅,跟香港一樣都有分首置和非首置兩種,Samson先解釋首置:「原本在沒有印花稅假期的時候,已經有印花稅存在,如在印花稅假期完結後,首置自住只有在£12.5萬以下物業可免印花稅,累計上去,£12.5萬01鎊至£25萬是2%,£25萬01鎊至£50萬是5%,£50萬01鎊至£92.5萬也是5%,之後的就已是10%。但它是否£51萬就直接交5%呢?其實不是的,是做累減的,像交稅般有免稅額,首£12.5萬就不用稅,之後£12.5萬01鎊至£25萬就交2%,如此類推加上去,實質計法不是£51萬直接乘5%,真正稅收會較少,這是首置計法。」

Samson還提醒,香港人無論是否首置,從4月開始就有一個海外買家印花稅,你買就已經要交2%,不論物業價是否£12.5萬也是要交。

至於非首置買家,Samson續解釋:「我們買來放租也屬非首置,即使在印花稅假期時也是要交稅,只是交少一點。就是在£12.5萬01鎊至£25萬交少了,£25萬01鎊至£50萬也是交少了,其他也沒分別。」

Samson舉了個例子,如以1個£27.5萬的物業來計算,首£12.5萬本身要交5%,當中已連2%海外印花稅,當我們是香港人買,就要交£6,270;之後的£12.5萬,就要交7%已連2%海外印花稅,那就是£8,750;餘下的£2.5萬就要交8%加2%海外印花稅,即是10%的印花稅,就是£2,500,就是要交£17,500。跟9月30日之前有甚麼不同?就是多交了£2,500,在印花稅假期後,投資時要計算上這成本。

(2)英國物業仍是值得投資嗎?

沒了優惠後,英國樓是否仍算抵買,Samson是這樣看:「是值得的,因為英國本來就是有印花稅,不是因為這年有Stamp Duty Holiday才值得投資,投資英國物業的客人早在很久前已開始投資,因為以前它樓價也不是升很多,升幅是比較緩慢,但仍屬於「低水」,加上匯率至今仍是「靚匯率」約10.8上下,之後有機會升回14至15水平,就當它只升2元,也已經升了20%,這已經是小小保值投資。本身英國物業需求量也頗大。」

Samson補充英國政府並非不停建屋,加上有了BNO多了幾十萬人去英國,粗略估計也有十幾萬人過去,房屋需求也是大的,無論放租或放賣需求也大,部分人也人未必手握很多資金,他們也需要租。Samson:「尤其校區方面,例如本身是住在曼城,但要去到諾定咸(Nottingham)讀書,這類學生很多時都會在這些地方夾租,所以校區方面租務會更暢旺,部分做埋HMO(多房式租務)去到10%至11%也有機會;加上在英國買屋做Airbnb是合法的,只是在倫敦市內有日子限際,其他地方沒日子限際,它的回報率比租給普通租客還要高,回報率租略估計可去到8%至12%以上,要看地區。」

Samson深信即使是香港樓價,也會有人繼續買來投資,何況是英國的物業,英國法律很穩健安全,有政府和律師幫你把關,會安全很多。

(3)現在買英國物業,應該揀一手還是二手?

Samson表示無論英國一手或二手樓,也有其好處:「一手一定是新樓,但價格一定會較貴,因為有些發展商會包10年的保養,但價錢會稍高,如選擇放租,要考慮回報率未必及二手樓高。因為二手樓樓價會比一手樓平,因為樓齡會比較長,有機會需要維修,但一般二手樓業主保養也不差,英國很多排屋、獨立屋和半獨立屋,都是用紅磚作材料,它們耐用度會較好,鋼筋石屎雖然較堅硬,紅磚會少了冷縮熱漲問問題,所以英國二手樓是保養得很好的。」Samson補充二手樓間隔也較好,因從前沒考慮太多賺錢因素,故實用面積會比較好。他結論是一手樓自住可能較好,但收租回報率始終是二手樓更佳。

(4)甚麼是「Buy to let」?甚麼是「Help to buy」?

如想申請按揭買英國樓,一定要知「Buy to let」和「Help to buy」,Samson:「Buy to let 按揭主要是為買來放租,為何可做到這個按揭呢?因為你買回來後有租金收入,計進來可做按揭還款,同時也要看收入,若自己本身收入太低,銀行也不會批給你,它最多可做到7.5成,當然不是一定批到,也要看各種因素,例如薪金、租金、樓價和估價等,要看這些條件。」

而Help to buy主要是給沒有首期、不能一次過付款的人士申請,Samson:「持BNO人士也可申請,不過要求是很嚴格的,你要在英國本土有收入,收入亦要穩定,如果在英國是月薪HK$7萬,在英國申請Help to buy的9.5成按揭,最多亦只能借HK$140萬,即約£14萬,即是不能買樓價超逾£14.7萬的英國樓,因為有9.5成按揭限限制,如果你去到倫敦等核心地區,你未必能買到,所以其實很多英國人本身也未必成功申請到,薪金要達到那麼高的話。」

不但最大問題,是很多賣樓的英國業主,不想賣給要做按揭的人,Samson解釋:「因為第一時間長要等,因為現在英國買賣暢旺,時間就是金錢,你申請按揭時可能另一面已有買家願意Full pay,賣家是不會等你按揭的,他會寧願賣給可Cash buy的人。」