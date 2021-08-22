Subaru XV 2.0i GT Edition　抵玩四驅

今時今日一輛配備四輪驅動的齊料SUV，車價定於30萬樓下經已好抵玩，像Subaru XV 2.0i EyeSight齊料版，搭載2.0L水平對向Boxer引擎、7前速Lineartronic CVT波箱及廠方享負盛名的Symmetrical AWD全時四驅系統，都係賣不到$29萬；剔走EyeSight系統的超齋版XV 2.0i仲平，不到$21萬便有交易，兩個字「超值」。最近代理再針對喜歡平玩，同時對動感造型有少少要求的車迷，引進同樣剔走了EyeSight系統，但加裝了全車動感GT 套件的XV 2.0i GT Edition，車價只是較XV 2.0i多$1萬，點睇先？

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：水平對向直噴四汽缸

容積：1,995c.c.

最大馬力：156ps/6,000rpm

最大扭力：196Nm/4,000rpm

驅動：前置引擎、四輪驅動

傳動：7前速Lineartronic CVT

制動：（前、後） 通風碟

懸掛：（前）麥花臣 、（後）雙搖臂

車身體積：4,465×1,800×1,615mm（長×闊×高）