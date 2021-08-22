Subaru XV 2.0i GT Edition 抵玩四驅
2021年08月22日 15:00
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Subaru在港推出並無搭載EyeSight系統，但加裝全車動感GT 套件的XV 2.0i GT Edition，售價$22萬有找，有一定吸引力。(胡振文攝)
今時今日一輛配備四輪驅動的齊料SUV，車價定於30萬樓下經已好抵玩，像Subaru XV 2.0i EyeSight齊料版，搭載2.0L水平對向Boxer引擎、7前速Lineartronic CVT波箱及廠方享負盛名的Symmetrical AWD全時四驅系統，都係賣不到$29萬；剔走EyeSight系統的超齋版XV 2.0i仲平，不到$21萬便有交易，兩個字「超值」。最近代理再針對喜歡平玩，同時對動感造型有少少要求的車迷，引進同樣剔走了EyeSight系統，但加裝了全車動感GT 套件的XV 2.0i GT Edition，車價只是較XV 2.0i多$1萬，點睇先？
規格表
車型：五門五座位SUV
引擎：水平對向直噴四汽缸
容積：1,995c.c.
最大馬力：156ps/6,000rpm
最大扭力：196Nm/4,000rpm
驅動：前置引擎、四輪驅動
傳動：7前速Lineartronic CVT
制動：（前、後） 通風碟
懸掛：（前）麥花臣 、（後）雙搖臂
車身體積：4,465×1,800×1,615mm（長×闊×高）