8打2都輸！MIRROR友誼波慘負「鄧謝配」

人氣男團MIRROR其中7子Ian、Anson Lo、Edan、Jer、Tiger、Alton及Jeremy，以劇集《男排女將》之中的「力圖」身份，現身旺角麥花臣場館錄影ViuTV綜藝節目《力圖打排球》，同場還有「家瑜」鄧麗欣、「宇宙天團」ERROR、顧定軒、余潔滢（Zoe）、「Dee姐」陳海寧等，而MIRROR更有幸跟港隊羽毛球奧運代表謝影雪和鄧俊文切磋羽毛球。

在首輪排球熱身戰，力圖先向ERROR進攻，因在上次出席公開活動時，肥仔誤將排球打落ViuTV高層魯庭暉，所以Edan裝胸作勢話要幫魯庭暉報仇，命令原先企後排的肥仔上前，而ERROR其他隊友亦「手指拗出唔拗入」，抱起肥仔兼擘大其雙腿，Edan亦獲放寬企前瞄準「小肥仔」發球，一打即中要害，肥仔一臉痛苦瞓地嗌救命，隨後Anson Lo再補多球，不過相對來說較為輕手，最後上場的是被喻為「重炮手」的Ian，明顯錫住肥仔專登打歪，但足以嚇得肥仔嘩嘩聲叫：「個心都離一離！」而輪到ERROR反擊時，肥仔特意向Edan嗌挑機，成功打中對方心口，Edan抵死扮暈倒地，笑翻全場！

緊接MIRROR跟謝影雪及鄧俊文打友誼波，有肥仔幫拖以8打2，作賽時間為5分鐘，每次兩名成員落場，賽前謝影雪及鄧俊文分別睇好Tiger及Ian，惟首名上場的Ian連環失波，其他成員即出嗲攻求饒，評判Keyman亦相當識做，期間不停賴燈光、球拍、羽毛球、球網等「出事」，試圖幫MIRROR解圍，但最終比數仍以11比2輸港隊。

活動後，2對緋聞情侶Tiger和Zoe及193和「Dee姐」陳海寧大方照合照，但煞有介事的隔開企，表情拘謹、尷尬。