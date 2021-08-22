日本名店打造　風味掛耳包

每次去日本，總會去「泡」咖啡店，看咖啡師沖調的手工咖啡，感覺很治愈。雖然還未知幾時去到日本，但就有品牌揀選著名咖啡店合作，推出日系口味的咖啡掛耳泡，利用熱水沖泡時散發淡淡咖啡香，輕呷一口，彷彿感受到當地的氣息。

港人專屬口味

每款咖啡豆都有自己的個性，經混合後風格亦與別不同，香港人喜歡的咖啡口味又如何？網店C’est la Vie 近日和日本京都咖啡店here合作，邀請創辦人山口淳一先生設計出「Hong Kong blend」的混合咖啡豆。山口先生以自家「here blend」作基調再改良，製作出香港風格的掛耳包，沖泡後入口，最初感受到堅果味，餘韻有酒香，最後有股甜味在口腔之內。如購買指定的掛耳包咖啡包，送品牌Tote Bag乙個，數量有限，送完即止。

北海道風味

北海道除了有豐富海鮮和各式美食，還有富特色的喫茶店，在札幌開設26年的岩井咖啡，近日主理人岩井貴幸先生和網店Love Nippon Market合作，推出2款掛耳包咖啡。薩爾瓦多、肯亞、印尼、埃賽俄比亞混合豆作深烘焙，氣息濃烈強悍，配合木版畫家新田達也的作品「雪中木立」作包裝，表現了北海道冬天的個性。另一選用夏天七月利尻山上的繁花「利尻山春」作包裝的淺烘焙掛耳包，選用巴西、地馬拉和肯亞咖啡豆，芬香溫和，入口順暢，餘韻舒適，猶如當地夏日開滿繁花的好天氣。