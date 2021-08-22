Jer@MIRROR剪短髮被隊友唾棄：Edan笑我似路人！

人氣男團MIRROR活動後受訪，Alton表示去年拍畢《男排女將》後，想過去報打聯賽，不過最後得個講字沒有行動，講到劇集現於美國現電視台播出，7子開心謂可以衝出香港，覺得好Surprise，若不是疫情肆虐，都希望可以去當地宣傳。

提到Edan剛才幫ViuTV高層魯庭暉向組合ERROR成員肥仔出氣，Edan賣口乖說：「梗係需要！老闆嚟嘛！同埋對面又咁熱情捉住肥仔，想我做呢件事。（但你後尾畀肥仔打心口？）佢要反擊就由得佢，咁佢都就住嚟打，唔大力嘅！」

同港隊對打有壓力

至於談到打羽毛球部分，Alton指下戰書者Lokman今日（22日）竟然冇到場：「小朋友衝動一時，同港隊對打都大壓力，不過佢哋有留一手。」Jer卻反指港隊羽毛球奧運代表謝影雪及鄧俊文，比起綵排時更出力，Tiger說：「因為同我哋打完佢哋有進步！」Jer就指可以同到港隊對打好開心：「本身要開工，但因為取消咗，唔休息都嚟打。（睇嚟謝影雪偏心你，鄧俊文殺你波畀佢追打。）哈哈！覺得謝影雪係女神，佢打波嗰陣好Charm！」

續講到Jer為拍新戲剪短頭髮，他透露明天（23日）開鏡，現忙於讀劇本，又大呻新髮型被成員們唾棄，特別點名Edan：「佢笑我剪完似路人，好似去番參加《全民造星》比賽咁。（你鍾意依家髮型？）鍾意長頭髮，因為Signature啲，但都係個新嘗試，唔係拍戲都唔會剪短。」有指同戲姜濤跟經理人花姐輸賭，如果在開戲前不能速減11kg（約24磅），就要賠1千幾百元，Jer聞言即笑嘲對方：「咁佢賠硬錢！我都有應承花姐減肥，但冇輸賭，哈哈！」