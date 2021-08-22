黃德斌難忘1Take過　楊天宇打到張文傑失憶

英皇電影《怒火》，由陳木勝執導，甄子丹、謝霆鋒主演，已於香港公映，內地搶閘上映連續23日榮登票房冠軍，最新累積票房達9億2千萬人民幣（約11億港元），並成為今年內地評分最高的動作片，香港方面，票房亦勢如破竹，連續三日穩居賣座冠軍，閃破500萬大關！為答謝香港觀眾的熱情，在電影開畫的第一個周末，《怒火》特別安排連場謝票活動，黃德斌偕楊天宇（Angus）及張文傑（German）一同與戲迷作近距離接觸！

在謝票期間，黃德斌向觀眾透露埋位前的準備功夫：「劇組有專人教我們有關槍械的知識，如怎樣用槍、入彈、拆槍，訓練時用真槍實彈，令我們去到現場發揮得更好；同時有軍人出身的外籍動作指導，訓練我們的隊形，怎樣進攻及防守，令武術指導在現場一聲號令、我們就能立即做到。」談到令人難忘的動作場面，要數北京道槍戰一幕，德斌表示：「那是實景加搭景拍攝，記得到尖沙咀外景，我們天未光已經要化好妝，埋位盡量一take過，因為早上八點前，街道就要解封；我們在搭景那邊亦拍了很多天，相對算是順利，只是天氣很熱而已。」

同場謝票的Angus則大爆在北京道一幕誤傷了張文傑，Angus說：「在最後一場肉搏戰，本來已經試過好多次位，動作設計叫我打得快一點，怎知手肘就不慎打中張文傑左邊額頭位置，令我內疚了很久！」張文傑聞言，居然一頭霧水，反問Angus ：「有這樣的事嗎？我真的記不起來了！」Angus啼笑皆非：「這件事令我內疚了很久，他竟然記不起來！」German笑道：「應該沒有甚麼大問題，拍動作戲難免會有少少受傷！」Angus開玩笑說：「可能我打得太大力，打到German失憶吧！」