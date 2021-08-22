婉拒Follow小方社交網　鄧麗欣：朋友嘅定義都唔同

被喻為ViuTV御用排球教練的鄧麗欣（Stephy），今日（22日）微露纖腰現身麥花臣場館錄影ViuTV綜藝節目《力圖打排球》，亦是她早前宣布跟台灣男星邱勝翊（王子）分手後首次現身，見她心情大好，開波前更先教港隊羽毛球奧運代表謝影雪及鄧俊文打排球，笑言好大壓力：「但冇嘢係冇可能，連我都教到港隊。」

受訪時，問到分手後心情？Stephy表示OK。講到分手後即晒入院相嚇壞網民，她解釋是每年一度例行身體檢查：「本身腸胃都唔係咁舒服，出到嚟報告OK。」續追問跟王子的分手原因？她繼續落閘：「喺社交平台交代晒。（因為長時間Long D？）唔講啦，要講都交代晒，畀啲空間我哋。」問到是否再見亦是朋友？她形容跟對方關係為「正常朋友」：「社交平台都繼續有互Like。（有聯絡？）私下冇刻意傾咁多偈，但會互相關心支持。」

談及有網民得悉她分手後，便力推她翻撻舊愛方力申（小方），對於網民有所期望，Stephy直言：「可能因為我哋之前拍嗰啲戲成日重播，先有畫面。（小方話係你Fans。）多謝佢成為我嘅Fans。（你會唔會考慮喺社交平台Follow番佢？）我Follow都有個準則，係最近合作過、聯絡過、見過面先Follow，咁我又唔係成日玩社交平台⋯」字裏行間明顯婉拒Follow小方。問到會否同樣視小方為「正常朋友」？她卻有所保留：「唔識點形容同佢個關係，但做嘢見到面會Say Hi，大家對朋友嘅定義都唔同。」

現階段收拾好心情再出發尋覓Mr. Right？她笑說順其自然，不會強求，暫時都以工作為主，有緣識到有發展可能的異性再打算，隨即講到主演劇集《男排女將》於美國電視台播放，她表示好開心：「都冇諗過可以衝出香港，希望有機會拍續集或者電影版。」