同妮歌潔曼拍劇！練樂儀：我連續5日做檢測

奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）近日來港拍攝劇集《Expats》，原來藝人練樂儀都有份參演，她於社交網大晒開工前的化妝照，留言：「國際殿堂奧斯卡影后Nicole Kidman同場拍攝！心情好興奮！」又大讚對方「真人靚過上鏡」。

她接受東網訪問，指能近距離接觸奧斯卡影后大感難得，雖然只是擦身而過但已相當興奮，又透露為了今次拍攝做足多次檢測：「基於新冠肺炎疫情關係，今次參與電視劇拍攝，要連續2日去佢哋嘅製片公司做2次深喉檢測，再加上另外有工作機構亦需要我個別做檢測，所以總共連續5日做檢測。」她續指曾與該劇集副導演合作，感激對方再次給予機會。

妮歌潔曼從澳洲來港拍攝新劇獲豁免檢疫入境在港工作，期間更被拍得外出購物，即令人質疑豁免人士會造成防疫漏洞，以及予人有「西方有名氣的人有特權」的看法，質疑有關安排不公道。練樂儀則表示不批評做法，指製片公司對防疫措施非常謹慎嚴格，拍攝期間在場人士都必須遵從防疫守則，除了出鏡的時候，其餘時間都需要佩戴口罩及防護面罩，並要求演員參與拍攝前，需要連續兩日做深喉檢測，獲得陰性結果才能參與拍攝。