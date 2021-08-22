保錡避談食女是非哲學家上身　193點樣幫手解圍？

人氣組合ERROR今日（22日）為ViuTV綜藝節目《力圖打排球》錄影，其中近日被歌手韓子亮（TL）發文連環「狙擊」的保錡亦有受訪，談及是非話題時他轉認真Mode，不過就猛帶記者「遊花園」，以工作避談桃色是非，追問TL指他「溝女」兼「食女」、以及有名自稱是女事主晒露骨對話是否屬實？193挺身而出幫兄弟解圍：「係男人都會溝女，好正常！」阿Dee接住幫口：「溝女同溝通只係有一線之差，睇你點睇！」獲兄弟支持的保錡終開「金口」：「經過今次呢件事，發現ViuTV真係個好地方，我同ERROR成員有再好好溝通工作上嘅動向，特別係音樂上。（心情有冇受影響？）冇，仲幾開心！」

問到他是否不想再回應與韓子亮的是非？保錡再出同一招講工作扯開話題，193繼續以說話力撐：「每日都會有好多事衝住我哋而來，我哋唔Care、亦唔會理，唔係真嘅事就唔需要回應，我哋會自己調整心情。」而肥仔就自爆TL搶咪一事，其實是他們之前拍節目及Talk Show的一條開玩笑橋，豈料對方誤會、認真了，193再說：「本身係想搞搞笑笑咁，遲啲有機會都可以合作。」問到保錡有否後悔用「搶咪」做橋？他突然哲學家「上身」，大談哲學理論：「每一日都係新嘅一日，冇得回頭望，每一日都做好自己。」講到有Fans擔心他跟上次一樣收埋自己，阿Dee抵死笑謂：「九展個雪櫃冇位啦！哈哈！」另外3位兄弟坦言都會力撐保錡到底！

大講有咪笑話

另外，提到肥仔在排球遊戲中受MIRROR成員Edan及Anson Lo打中「小肥仔」，肥仔受訪時打趣叫保錡扮檢查，然後大派定心丸指情況很好，又笑言幸好平時有做開Gym，令身體強壯。因之前193曾受「死亡行星」重擊下體，笑問他有否給予復康方法給兄弟？肥仔搶答：「佢係採取自然療法，等佢愈來愈腫。」193即對肥仔爆笑說：「你要好好珍惜今晚，因為得一晚時間變大，聽日就會縮細！」保錡搞笑為肥仔食字起「朵」做「九龍灣蘑菇『瘦』」，然後再自封「九龍灣墮Lin地獄獸」；193輸人唔輸陣自稱「九龍灣金剛棒」，續取笑阿Dee是「太和定海神針」，妙語連珠大放笑彈！