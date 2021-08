「靚媽」岑麗香(香香)之前於無綫劇集《寶寶大過天》中的演出被網民狠批「得個嘈字」,演技更被拿來與第1輯的視后李佳芯來相比,香香坦言給人拿來比較,個心有點不舒服。不過,劇集已播畢,收視亦有所交代,而現時未有劇拍的香香亦收拾心情,趁住星期日出外走走,享受生活,之後再重投新工作。

她上載了靚相到社交網,留言說:「Sun-day,What do you do on Sunday?」相片中的香香紮了一個「高辮」減齡頭型,更穿了一條開高衩的綠色花花裙,露出白滑美腿,睇完真係乜嘢暑氣都冇晒喇。