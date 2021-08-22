Mini LED加持　新曲面芒畫質智「競」

G9搭載最貼近人類視覺1000R曲率的弧度，並內置最新的Mini LED顯出技術。售價︰約HK$19,000 (互聯網)

打機補品有許多，鍵盤、滑鼠反應決定勝負，顯示器則影響畫質、重影多少與雙眼疲勞程度，所以很多專業電競玩家，都不介意畀多少少換個靚芒來打機。新近推出的Samsung Odyssey Neo G9曲面電競顯示器正正面向高端玩家，它是市場上首款曲面量子Mini LED顯示器，內置2,048個可個別控制的控光區域，能精準地調校光度細節，減少畫面泛光現象，黑色更為深邃。另外，它提供高動態範圍Quantum HDR 2000及高達sRGB 125%屏幕色域，峰值亮度達到2,000 nits，對比度1,000,000:1，光暗細節細緻呈現，令藏身於暗處的敵人無所遁形。

此顯示器擁有49吋、32:9闊屏幕，解像度5,120 x 1,440，並搭載最貼近人類視覺1000R曲率的弧度，視覺體驗更逼真。針對遊戲需要，它配備240Hz更新率及1ms反應時間，減少殘影及閃爍出現，同時降低雙眼睛疲勞，更適合長久戰之用。顯示器同時支援NVIDIA G-Sync及AMD FreeSync Premium Pro技術，又備有DisplayPort 1.4 以對應Adaptive Sync顯示，而HDMI 2.1連接埠則支援 VRR，完美兼容PS5等次世代主機。

在Lanparty下大家喜歡圍埋打機，此顯示器特別提供Infinity Core Lighting功能，機背燈光支援52種顏色變化及5種照明效果，全新CoreSync光效自動調整功能還會配合遊戲場景自動變化光效，搶Fo話咁易！惟留意此顯示器Size唔細，闊達1,149.5mm並重14.5kg，有心入手就要預留位置擺放了！

同場加映︰平價之選

同期小米都出咗部27吋QHD電競顯示器，規格包括2,560 x 1,440 QHD解像度、165Hz更新率、1ms反應時間、95% DCI-P3廣色域等等，其中升降旋轉支架讓用家按需要調整高度及角度，甚至提供直屏模式，方便不同應用需要。