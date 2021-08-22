相隔1年先知「中獎」！廖子妤演梅愛芳難忘離世戲份

由王丹妮主演的《梅艷芳》將於11月上映，早前「卡士問題」更引起網民熱論！原來這套戲由籌備到上映，足足花了超過4年，製作相當認真。廖子妤最終獲得扮演梅艷芳（梅姐）家姐梅愛芳的機會，可謂過五關斬六將：「2017年頭獲邀試鏡，當時差唔多同年齡層嘅藝人都接到通知。好記得當時要演繹一段戲、唱南音嘅《客途秋悢》，以及揀選一首8、90年代嘅廣東歌嚟唱，《客》歌係《胭脂扣》裏面梅姐同哥哥（張國榮）首次見面所唱嘅，相當有難度，所以我專登搵咗位老師教我。試鏡後相隔差唔多1年，完全冇接獲任何通知，當我差唔多遺忘之時，經理人通知我話中咗，我開心咗兩日先能夠冷靜。」

冷靜過後她的憂慮卻隨之而生：「驚自己唔夠霸氣，又驚廣東話講得唔好影響。而緊接嘅半年，電影公司安排我哋特訓，又會約我哋去燒嘢食同卡拉OK聯絡感情，仲有已故廖啟智老師幫手排戲…如果問我最難忘嘅一場戲，就係我要演繹梅愛芳離世，墮入咗戲中角色遭遇之餘，拍完呢場戲我都差唔多煞科，真係好唔捨得，導演停機後，我同王丹妮都繼續攬住喊！」

廖子妤對王丹妮這位拍檔，更是讚口不絶：「大家做模特兒已識，但係拍呢套戲就建立咗姊妹情。咪睇佢成179cm咁高，但思想好單純，佢會叫我去佢屋企食飯。其實台前幕後經歷咗咁多，大家嘅感情好難以言喻，我好開心能夠成為大隊嘅一份子。」不過電影公司暫將角色造型保密，連她手頭上亦未有相關工作照，故很期待稍後《梅》片面紗逐步被揭開，與戲迷分享箇中感受。