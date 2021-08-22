港姐準決賽︱謝嘉怡着到似錫紙　陳楨怡唔捨得將卸任

去年港姐冠、亞、季軍謝嘉怡、陳楨怡以及郭柏妍齊齊受訪，以身穿銀色晚裝裙的謝嘉怡最閃，她指服裝是由公司安排，被問到會否覺得似「錫紙」？她笑言：「少少啦，我覺得都幾得意吖，好Cyber。」陳楨怡對於即將卸任大感不捨，並直言：「咁快就一年。」郭柏妍穿上白色晚裝，有點似婚紗，春風滿臉的她被問到是否與《愛．回家之開心速遞》的「頭皮」吳卓衡拍拖？她即否認，表示跟對方是好朋友：「我哋一齊上訓練班，希望做個好演員，學嘢先。」

同場的何艷娟，指今屆港姐中，她最留意關禮傑女兒關楓馨，覺得對方談吐有氣質，希望對方能入三甲。至於自己則主力忙做慈善工作，之後會再拍劇；至於有傳她的前夫給予她3億贍養費？她表示：「都係報道嚟啫。（係咪真？定唔止？）太私人事唔回應，明白都係一啲花邊新聞。」問她Ready接受新戀情？她說：「緣分到自然會有。（單身？）想集中工作，有緣再講。（有傳你同外籍男士拍拖？）唔關事。（有百億富商追求？）唔知你哋講邊個。」對於每次再傳緋聞都是一些上流人士，問她是否認識很多有錢人？她謂：「我有唔同嘅朋友，拍《愛．回家》嘅都好似兄弟姊妹咁，唔會只係識邊個圈子嘅朋友。」