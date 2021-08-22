男友捱批！張雨綺不滿遭惡意剪輯　嬲爆退出真人騷

「星女郎」兼內地女星張雨綺和細她8歲的小提琴家李柄熹熱戀中，更以情侶檔姿態一起參加內地真人騷《女兒們的戀愛》第4季。在最新一集中，李柄熹自言有演員夢，張雨綺說：「不是所有人都能幹演員的，我沒有一手遮天的能力，根本幫不了你任何事情。」更強調「獨立行走很重要」。節目出街後即引起熱議，網友直批李柄熹未有盡個人努力，只想靠女友，更指張雨綺「人間清醒」，未有被愛情沖昏頭腦。不過，張雨綺大感不滿，表示不能接受節目製作單位「踩一捧一」的方式，憤然宣布會退出節目！

後悔帶男友上節目

張雨綺今晚（22日）在網上發文，稱要退出《女4》的錄製，直指：「我也是從新人階段過來的，迷茫階段也有不少前輩給出寶貴經驗。」但不明白為何只是給男友「過來人的客觀建議」，卻變成「他伸手，我清醒」，直斥製作單位是惡意剪輯。她又指和該電視台已合作多次，因之前合作愉快，故把對方看成「娘家人」：「我以為我們彼此信任、彼此關懷，但沒想到有一天我也會成為製造話題惡意剪輯的工具。」更說後悔帶男友上節目，令他受到傷害。

至於李柄熹則發文：「事情起因是我倆在忙完一天後，坐下來閒暇談心。我即將進入到一個新的劇組，挑戰從沒有嘗試過的古裝劇。走入新的領域，難免彷徨不安，因此我也想向作為演員前輩的她取取經。我的她確實人間清醒，告訴我要做好心理準備，演員這條路不好走，充滿挑戰以及未知的壓力，而很多東西都需要自己去消化去承擔，即便是她陪伴在側，也無法『一手遮天』，在每一件事都起到作用。每一個人都是獨立的個體，即便是情侶間也有無法幫助對方答疑解惑消解情緒的時候，這點我是非常認同的。我不知道這一段對話通過剪輯大家會有怎樣的理解，但這就是事實的全部。」