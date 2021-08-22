好多男人唔鍾意女仔扮晒嘢、懶高竇，但對於擅長扮嘢嘅Cosplayer卻情有獨鍾，淨係睇吓每次有動漫活動總會見到大班男人圍住女Coser，一邊笑吟吟，一邊瘋狂拍攝就知啦！今次為大家介紹嘅寫真女優七瀨櫻，唔單止經常以性感嘅動漫人物扮相現身，仲好好波添！

細身配G奶

女為悅己者容！女仔花咁多功夫改善容顏，好多時都係為咗吸引男人，所以就算係天生麗質嘅日本寫真美女，一樣好重視化妝，希望以最佳狀態嚟提升人氣！好似形象百變嘅七瀨櫻，個樣生得唔錯，加上次次出場都化行妝，非常吸睛。原來櫻妹之所以精於化妝之道，同佢係人氣Coser有莫大關係，事實上，身材嬌小嘅佢，成日會變身成為造型誇張嘅動漫人物，而且玩起性感上嚟，一啲都唔錫身，令胸前一對G奶更為凸出，甚至會露出一條誘人嘅深溝，難怪有好多男人都被佢搞到血脈沸騰！

網上賣靚相

同好多巨乳女優一樣，櫻妹都試過為一對G奶而煩惱。佢曾經喺一次訪問中透露，呢對車頭燈大就夠大，彈性同柔軟度都夠，但可以再結實啲就更好，事關着泳衣嗰陣唔使怕對G奶會唧出嚟，冇咁容易走光，話時話，睇番佢啲泳衣相，對波總係包唔晒，怕蝕底嘅話真係好牙煙！

問到點解會做Cosplayer？櫻妹就話自己喺初中時期開始對變裝扮嘢有興趣，第一次扮演嘅動漫人物就係《初音未來》入面嘅鏡音鈴，到咗依家，佢仍然好鍾意呢個身份，頻頻以唔同造型出席攝影會，仲會喺網上出售性感寫真相嚟搵真銀，真係好叻女呢！