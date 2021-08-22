去Camp唔怕露　野性盡現

後生嗰陣，每逢暑假都會約埋成班朋友去Camp（露營），真係好懷念嗰種遠離煩囂、回歸自然嘅感覺。不過，如果有異性對住你講「Camping」呢個字，千祈咪以為係露營咁簡單，好可能另有暗示都未定！

Camp Sex 激情無比

好「性」男女都希望曳曳過程可帶嚟刺激官能嘅快慰體驗，若然你有幸感受到箇中滋味，英文應該點講好呢？原來答案係「Camp Sex」！據了解，喺外國人眼中，喺去Camp嗰陣享受性愛，勁刺激又有趣，於是「Camp Sex」嘅意思慢慢引伸為激情無比嘅性愛。

講起「Camp」，大家記唔記得我哋以前好鍾意用「Camp Camp哋」嚟形容娘娘腔嘅男士呢？原來呢個用法可追溯至16世紀，當時英國禁止女性喺舞台演出，所以要搵男演員飾演女角，呢種演出稱之為「Camping」，後來就有人用「Camp」嚟形容行為女性化嘅男人。

Camping 後院任玩

正常嚟講，當女友話想Camping時，男友都會以為對方係想露營，但其實呢個字亦係情色俚語，意思係開放後門畀你玩！下次女友提議Camping時，記得問清楚喇。

提到玩後門，喺露營時，邊招性愛體位係最過癮？有性學家就推介大家試吓「The Silent Sleeping Bag Spoon」，可直譯為「無聲睡袋側身式」，其實即係側身後進體位，好處在於睡袋內進行，唔會太張揚，又夠晒刺激。

《Bree's Big Campout》 甜心坐鎮

露營發生嘅艷遇，係鹹片常見嘅題材，筆者第一時間諗起Adam & Eve喺2009年3月推出嘅《Bree's Big Campout》，事關呢套四仔唔止搵嚟四仔名導Jim Malibu執導，而且由美國四仔史上嘅一代甜心Bree Olson孭飛。故事講述Bree Olson係一位好色嬌娃，某日聯同Alexis Breeze、Annette Allen、Faye Reagan等好色閨密，組織咗個香艷無比嘅情慾野營。影片最大嘅賣點當然係Bree Olson，佢曾經喺2007年至2008年間橫掃AVN、XRCO、XBIZ、Adam Film World Guide、F.A.M.E.同NightMoves等6大四仔頒獎禮嘅最佳新進脫星獎，人氣有幾勁可想而知。

同場加映：《中出CAMP》 3人「營」戰

大家都知日本AV題材好多元化，又點會冇露營元素呢？由SOD旗下品牌S3喺2015年推出嘅《中出CAMP》，就係代表作之一，搵嚟3位SOD專屬女優早川瑞希、柊木奈奈同中居羽澄聯手演出，同一眾男粉絲喺營地進行性愛大亂鬥，氣氛火辣辣！值得一提，呢3位女優早喺2015年已一齊參演《AV Debut S級美少女3人同時AV出道》，被片廠塑造成AV女優三人組，而《中出CAMP》正正係佢哋最後一次合作。