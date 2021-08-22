女友啟發搵錢大計！關楚耀愛即興啱Feel就結婚

入行15年的關楚耀唱而優則演，近年將事業重心放在戲劇上，經常做「空中飛人」在香港、內地兩邊演，難得抽空回港宣傳無綫熱播劇《智能愛人》，他指劇中角色是科技公司的CEO，拍攝時日日喪鬧下屬馮盈盈，不過他表示現實中性格冷靜、高EQ，可謂零脾氣，故跟網紅空姐女友Joann絕少吵大鑊。

每當他講起女友表情總是甜絲絲，拍拖2年多仍處於熱戀期，訪問期間激罕打開「女友」話閘子，坦言身邊有好多親朋戚友已向他催婚，雖然跟女友有結婚計劃，表明想做爸爸生一仔一女，甚至羨慕身邊朋友已成家立室，但他直言暫時想先衝事業：「做藝人真係好被動，要主動出擊，特別做生意嚟講我都仲係個新手，女友、屋企人都明白、支持我。（你成日飛，女友有詐型？）咁當然梗有！分隔異地每晚基本上都會講電話，同埋互相信任最重要。」

「難得佢陪伴我呢個老翁」

自嘲「年紀唔細」的他自爆早已視對方為另一半，問到會否閃婚時，他蠱惑出「口術」：「我都係個好即興、隨心嘅人，感覺啱嘅就會去做，所以我答唔到你，哈哈！喺感情、年紀方面我已經係個Uncle，難得佢咁都陪伴我呢個老翁。」跟女友各自發展事業，他大讚對方是其生意啟蒙老師：「疫情期間無論喺演藝定喺生意上，係佢叫我去搵新嘅機會，佢細我11年，但係反而呢個𡃁妹仔啟發咗我，一齊進步。」