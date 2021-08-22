同Anson Lo一樣靚仔？胡諾言畀大女一句冧爆

藝人胡諾言（胡仔）和太太陳琪今日（22日）出席舞蹈學校的周年匯演活動，因為他們的11歲大女Jay、8歲細女Jacey，以及4歲的幼子Jayden會演出，同場還有吳若希（Jinny）一家四口，不過Jinny事先向公關表示不受訪。正同時趕拍新劇《隱形戰隊》及《廉政行動2022》的胡仔，笑言幸好有連假放，才可以欣賞到寶貝們的演出，亦為他明日（23日）的44歲生日，打開美好序幕。問到可有準備生日禮物給爸爸？Jay即說：「食飯」，而Jacey就怕醜的話有準備勞作，胡仔聽到冧爆說：「每年生日，都唔需要大排筵席，最緊要有屋企人就滿足。（會兩公婆撐枱腳？）應該得。」

大女自爆係「鏡粉」

問到Jay要於父母面前表演，可會有壓力？她直言不會，因為已經習慣，並手舞足蹈的自爆是「鏡粉」，鍾意男團MIRROR成員Edan及Anson Lo，就連妹妹都話因為睇劇集《大叔的愛》而鍾意Edan。Jay又指原先的舞衣貌似Anson Lo於演唱會上着的紅色西裝，覺得他跳舞好睇又靚仔，陳琪即笑說：「原來你識分靚仔㗎？咁爸爸靚唔靚仔？」Jay即點頭話：「靚仔」，更Sweet爆的說：「睇跳舞片就Anson Lo，睇劇就睇爸爸！」胡仔聽到笑到見牙唔見眼：「但佢喺屋企叫我阿叔！（會唔會呷醋？）唔會，小朋友有佢哋自己嘅世界，好難Control（控制），睇得開心冇問題嘅，見到我拍劇做得好，讚一、兩句就得！或者我問吓花姐可唔可以探班。」問陳琪可有陪同囡囡追星？她笑言：「冇，爸爸唔畀啦！（唔畀佢上網睇偶像？）又唔會咁專制。」

對於《東張西望》主持潘梓鋒原定有份參演《隱》劇，惟最近突傳出因與圈外女友的前度發生肢體碰撞而被捕，暫時全面停工，胡仔表示跟潘梓鋒不相熟，沒有過問他的私人事：「印象之中，佢係個好Sporty嘅人，希望佢盡快冇事。（有影響你拍攝場次？）我哋冇同場，所以冇。」