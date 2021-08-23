【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月十六癸卯金危日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：嫁娶、安床、立約

忌：動土、修井、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、4、6、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座

某些話題有可能令親人感到不快，少講為妙。

金牛座

人緣佳不是必然，要找機會回饋對你好的人。

雙子座

行事應深思熟慮，否則要花很多時間執手尾。

巨蟹座

忠言逆耳，被別人說中你的痛處也不應發難！

獅子座

運氣好，掌握做事節奏，有力擺平各種問題。

處女座

勿做守財奴，有些錢應使則使，不要太計較。

天秤座

一波未平一波又起，做好時間管理就冇問題！

天蠍座

內心的壓力得到紓緩，面上重現久違的笑容。

人馬座

很多事要處理，耐性大考驗，焦躁於事無補。

山羊座

理財的警覺性比人強，能有效避開投資風險。

水瓶座

人氣跌，有可能被人拒絕合作，信心受打擊。

雙魚座

有異性緣，可透過朋友介紹認識合眼緣對象。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）龍 易受騙

鼠

家和萬事興，得到親人支持，運勢變好。

牛

工作認真，但不能忽略人際關係的經營。

虎

事業運上升，財運也變好，有機會中獎。

兔

赚錢目標明確，不介意加班，多勞多得。

龍

財運下降，投資陷阱多，千萬不可大意。

蛇

小人搞破壞，要多加防範，以免揹黑鍋。

馬

運勢較弱，宜遠離是非才不會耽誤工作。

羊

勿跟自己過不去，花錢買開心也可接受。

猴

財運好轉，收入增加，兼職有利可圖。

雞

是日沖煞，桃花運欠佳，感情發展受阻。

狗

人氣上升，貴人與你同行，自信心十足。

豬

健康運一般，精神不振，工作容易分心。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

一花一世界 一葉一菩提

引用高人貼子；萬事萬物是各自唯一的世界，用敬畏之心參與其中，方有心想事成的回報。

經常有好多宗教人士跟我說：「我不相信玄學」，甚至有些知識分子表示，只相信數據。當有這種自以為是的想法，甚麼都不是。中華文化有五千年歷史，佛教距今二千五百多年，其他宗教也有悠久歷史，只怪最初沒有電腦軟件，那時只好口授或用一些特殊東西作記錄。試想想，今天有好多問題是找不出答案仍不停發生出現。

我在網台做訪問，主持有兩個問題即時想我分析：1.天有幾高？2.地有幾大？

關於天有幾大，當時我引用了佛家經常講：「本來無一物，何處惹塵埃。」還有我在日本禮佛時，他們有一句，本來無東西，何處有南北，來對應天有幾大。到地有幾大，就是每個人的心有幾大，地即世界有幾大。

當然各施各法，但人生最重要知道我是誰，所謂「無明不見，心明自現」勝他人為用，勝自己為強。真正的強大是戰勝自己。

接受自己的命，爭取自己的運，才能活好自己的一生，雖然過程中充滿變數，但仍可以把握調控。