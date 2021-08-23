揭拍粗口片原因　梁允瑜被Out唔忿氣：呢度唔適合我！

港姐12強誕生，其中「粗口港姐」梁允瑜於首輪已被Foul！事後受訪，她直言感到不忿及失望：「我都估唔到自己會喺第一Round就出局。（覺得自己輸乜？）輸在太多負面新聞同太過敢言，覺得自己今晚嘅表現，都喺狀態裏面，應該唔會出局。」既然自覺表現好，但最終被Foul，是否有感賽制不公？她說：「我唔會話賽制唔公平，只係覺得呢個賽制唔適合我。（咁邊個賽制適合你？）咁我未搵到，不過做節目應該創新，用人唯才，香港小姐亦唔應該只得一個形象，亦都唔應該以佳麗嘅過去嚟判斷（輸贏），所以我只可以話呢度唔適合我。」

問到會否後悔拍過粗口片？她說：「片唔係我拍，當時畀男友揭露咗一啲屋企嘅醜聞，家境唔好嘅嘢，佢仲將呢啲嘢話畀我嘅朋友知，當時我好唔開心，曾經試過自殺，食過40粒感冒藥，要去洗胃，當時係被分手嘅，係好唔開心嘅狀態。呢條片係我朋友錄嘅，依家輸咗，如果有人想用呢樣嘢嚟攻擊我，已經冇用，我亦可以做番自己，可以講番正宗廣東話同埋食魚蛋，之後想去旅行沉澱一下，或者繼續進修碩士，呢度唔啱咪試其他嘢。（咁如果TVB簽你呢？）呢啲再算啦。」

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