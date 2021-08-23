謝霆鋒帶大家食好嘢　專業點評震驚網友！

謝霆鋒唱得演得仲要好煮得，依家仲要好食得！近日，佢就食家上身，拍片帶大家去食好嘢！霆鋒先帶大家去歎潮州菜，一行人去到一間充滿港式風味嘅食店，格局好正！先嚟第一道菜，就係滷水生腸，霆鋒話食呢道菜最緊要就係點芥末醬，霆鋒食嗰時一面滿足，大嗌：「好懷念在香港街邊的美食，很經典！」而第二道菜係咖喱魷魚鬚，霆鋒又係食得津津有味！第三道菜係蠔餅，霆鋒平時煮開嘢，一見到道菜就覺得有問題，佢話：「這個油有點老，（弄出來）顏色有點深。」果然夠專業！最後就係蠔仔粥，霆鋒話一定要胡椒粉，佢大啖大啖咁食，仲直豎拇指，睇嚟相當滿意！

另外一日，霆鋒就帶大家去食江浙菜，第一道係普通嘅齋菜，就咁一碟青瓜，但好考廚師刀工，砌得非常幼細，方便點醬汁食，霆鋒話：「真不是一定要大魚大肉，有時候這麼素的，要做得好吃，更難。」好有深度！另外一道麻婆豆腐，霆鋒都好欣賞，佢話：「一道家常菜，如何把它再提升？就是要用龍蝦湯，在煮的過程中，不加水，只加龍蝦湯，整個層次、鮮味都會提升！」霆鋒嘅點評一步到位，一就點出問題所在，網友封佢做Chef Lemon，果然係實至名歸！