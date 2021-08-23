超過7個人就面紅　李鍾碩患注目恐懼症最怕被望實

韓國31歲男星李鍾碩今年1月退伍，繼為電影《魔女2》客串及落實與男星金來沅合演新片《分貝》後，又獲斟與女團少女時代成員Yoon A合演tvN新劇《Big Month》，劇迷都大表期待。他雖然是模特兒出身，但演技獲得大眾認同，曾經憑劇集《聽見你的聲音》、《Pinocchio》、《W》及《當你沉睡時》奪得視帝殊榮，不過在拍劇時很淡定的他原來患有「注目恐懼症」而害怕被大眾注視，更曾因此被誤會無禮貌。

李鍾碩曾在節目中自爆有「注目恐懼症」，只要被注視就會覺得緊張，出現心跳快和喘氣症狀，又指平時與一班人食飯時，只要人數超過7人，他就會面紅和感到很不自在，而他就曾被拍得在謝票活動上面對觀眾時面紅耳赤，亦曾在錄綜藝節目時不停流汗，但他指演戲時因為會努力投入角色，所以不會感到緊張。

他於2016年憑劇集《W》在《MBC演技大賞》勇奪視帝及最高榮譽的大獎，當時他就因為面對大批觀眾而口窒窒，有網民質疑他得獎感言太短，批評他欠缺誠意，他其後在社交網解釋自己從未試過如此緊張，未能向所有要感謝的人傳達謝意，承諾會懷着謙遜的態度回報大家給他這個大獎。