東方日報C1：港姐準決賽12強誕生　關禮傑伴奏撐阿女入圍

本屆港姐競賽昨日舉行準決賽，20位佳麗落力爭奪12強席位，「爆粗港姐」梁允瑜在首輪已被Foul 。大熱的陳聖瑜及關楓馨順利入圍，而混血佳麗宋宛穎愈戰愈勇，更在問答環節「一面倒」KO對手，贏得全場掌聲，表現連師姐張秀文都激讚。

《We Miss Hong Kong香港小姐競選準決賽》昨晚假電視城舉行，歷屆港姐藝人，包括簡淑兒、蘇韻姿及呂慧儀等盛裝現身，衣香鬢影。20位佳麗施展渾身解數，分別以才藝表演服飾、泳裝及晚裝等多個不同造型上陣，力爭下月12日舉行總決賽的席位。

「爆粗港姐」梁允瑜首輪出局

甫開場時由多位歷屆港姐，包括久違了的歐陽妙芝及李嘉慧等，聯同謝嘉怡分別以法語及廣東話獻唱港姐主題曲。一眾參選佳麗隨即代表紅、綠、橙及粉紅4組，在師姐領隊下進行才藝表演。綠組表演高空呼拉圈，成員「爆粗港姐」梁允瑜負腳傷落力演出，完成表演後一拐一拐地返回後台。而橙組佳麗被喻為「賽前大熱」，她們穿上性感艷麗的肚皮舞服裝載歌載舞，搶眼之餘亦炒熱全場氣氛。紅組成員表演音樂劇，分別跳唱及表演樂器，至於粉紅組佳麗以空中瑜伽及絲帶舞登場，各具特色。

愛女關楓馨昨晚「出戰」，藝人關禮傑上台為她彈鋼琴伴奏，他表示：「其實呢Part有意思嘅，好似自己帶個人出場咁，個女獨立喇！外面啲人成日話佢靠爸爸，其實佢仲叻過我啦！」

在泳裝環節，一眾佳麗上裝「包到上心口」，未能展示玲瓏浮凸的身體曲線，略為失色。大會隨即宣布淘汰4位佳麗，包括粉紅組的劉珍寶、橙組的伍韻婷，與綠組的梁允瑜及余詠童。而成功躋身16強的佳麗分為「優秀區」及「落後區」進行「一對一Battle」，將賽事氣氛推向高峰。

王嫿嫿口窒窒

「落後組」的張嘉倩發問時緊張到誤將「資深」講成「深資」，而楊培琳「越級挑戰」陳聖瑜，被提到遇上電話騙案時會如何分辨對方是否「真．香港小姐」，她以3條問題大比數KO對手，成功挽回劣勢。而梁菁琳及邵初同樣建議在奧運增加扒龍舟比賽，但評審對「優秀組」的邵初情有獨鍾。而宋宛穎用3種水果形容台下3位評判，口齒伶俐加上急才，贏得全場掌聲，成為唯一贏得100%投票率的佳麗，全場嘩然！風頭躉王嫿嫿不諳廣東話，愈答愈慢，搞到錢嘉樂要出手「終止發言」，場面尷尬。

賽事尾聲，余曉蕙、張嘉倩、戴佳敏及王嫿嫿在第二輪淘汰出局，12強誕生，包括陳懿德、陳聖瑜、關楓馨、宋宛穎、楊培琳、葉靖儀、王嘉慧、邵初、梁凱晴、莫韻諰、施茉莉及梁菁琳，梁菁琳同時獲得「慧妍雅集慈善愛心獎」。

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