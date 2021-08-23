香港郵政發行「香港郵政服務一百八十周年」紀念郵票

【特約報道】香港首間郵政局於一八四一年啟用，此後一直為市民提供快捷可靠的郵政服務。二○二一年適逢香港郵政服務踏入一百八十周年，香港郵政將於八月二十五日（星期三）發行以「香港郵政服務一百八十周年」為題的紀念郵票及相關集郵品，以資紀念。

一套六枚的郵票展現郵政服務百多年來的演變，緊貼郵務市場發展的步伐，為顧客提供多元化服務。2元和2.6元郵票分別描繪了舊郵政總局大樓和郵差在唐樓派遞郵件的情況；3.4元和3.7元郵票展示了郵件處理的流程。至於4.9元和5元郵票則刻畫了多項新推出或籌備中的智能郵政設施，反映香港郵政與時並進，邁向智能郵政服務新時代。

另外，是次亦用上不同的圖案符號連繫各面值的郵票，寓意香港郵政服務一百八十年來不斷推陳出新，善用科技，迎合顧客不斷轉變的需求。

各郵政局將由八月二十五日起發售這套紀念郵票及相關集郵品（包括首日封、郵票、小全張、套摺及已蓋銷首日封）。

有關這套紀念郵票及相關集郵品的詳情，可到郵票策劃及拓展處網頁（ stamps.hongkongpost.hk ）或「郵購網」流動應用程式查閱。

$2郵票

描繪一九七○年代郵差騎單車派送郵件的情況，背後為一九一一年至一九七六年間坐落中環畢打街與德輔道中交界的舊郵政總局大樓，喚起對昔日郵政服務的回憶。當時干諾道仍是一條臨海街道，經海路運送的郵件在干諾道旁的碼頭裝卸。

$2.60郵票

郵差穿梭大小街道，以不同的形式派遞郵件。郵票展示一九八○年代郵差在唐樓派遞郵件的情況，形形式式的信箱常見於唐樓梯間或閘口。當時的書信來往較現今頻繁，讓不少人每天都期待郵差來臨。

$3.40郵票

第一代「機械揀信系 統」於一九九○年投入服務，這是全球首個運用光學文字閱讀技術和視頻訊號編碼技術的系統。為進一步提高運作效率，二○○九年全面應用新一代的「機械揀信系統」。新系統結合經改良的光學文字閱讀機、視頻訊號編碼機和揀信機三項功能，並於二○一六年加裝中文光學文字閱讀功能，自動分揀印有中文本地地址的信件，優化郵件處理的流程。

$3.70郵票

展示於二○一四年十月全面投入運作的中央郵件中心。該中心把前國際郵件中心和中環郵政總局的郵件分揀中心合而為一，成為一座切合郵務運作需要的綜合郵件分揀大樓，見證了郵務發展的一個重要階段。為配合網購的蓬勃發展，郵差需不時利用郵政車輛及相關工具派遞較大型郵件。

$4.90郵票

香港郵政邁向智能郵政服務新時代，自二○一六年起設置讓市民彈性領取郵件的自助領件櫃「智郵站」。此外， 新推出集量度郵件重量、計算郵費、支付郵費和投寄郵件於一體的一站式自助服務機「智郵寄」，以及快將面世用以銷售郵品和郵用文具的自助售賣機「智郵換購點」，亦刻畫在郵票上。

$5郵票

為迎接 電子商貿日益蓬勃的發展，香港郵政與時並進，郵票上展示籌劃中的機械人郵件分揀系統，以期大幅提升分揀效率和準確度，令收件人可更快捷穩妥地收取郵件。

小全張

這套郵票的另一特色，是以不同的圖案符號連繫各面值的郵票，包括一八四一年的郵戳圖案、機械分揀郵件時印上的揀信條碼、象徵網上服務的符號「@」、二維碼及地球圖標，寓意香港郵政服務 180 年來不斷推陳出新，善用科技，迎合顧客不斷轉變的需求。

特別郵戳

套摺 (封面)

套摺 (內頁)