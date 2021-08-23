處暑「由陽轉陰」　從衣食住養生

今天是24節氣中的「處暑」，是秋天的第二個節氣，雖然立秋已過，但要來到這個節氣，才是真正的秋意漸濃。「處」有終止、退去的意思，代表暑氣將漸漸散去，但在這轉換天氣期間，日夜的溫差會較大，主燥，氣息也由陽轉陰，人體亦隨之轉換，容易引起不適，所以需由衣食住入手，預防秋症。

衣：注意溫差 但忌穿厚衣

剛剛提到這段時間的日夜溫差會較大，要注意添衣保暖，但同時亦要避免太早穿得太厚，以免「熱往外走」，即是身體太熱令毛孔張開，反讓寒氣有機可乘，走入身體。

另外，人體近肚臍的位置表皮最薄，平日要加強防護，避免寒氣入體，引起不適，睡覺時可以多加一張薄被於肚皮保暖。

食：補充水分 同時祛濕

秋天主燥，人體容易出現乾燥的情況，導致咳嗽、喉乾、便秘等問題，要多補充水分，除可多喝水，特別是早上一杯暖水之外，亦可以多吃水分多的瓜果，如雪梨、黃瓜等，或是滋潤的食物，如芝麻、蜂蜜、蓮藕等。另外，不想太單調的話亦可選擇多喝茶水或粥水，又或以菊花、枸杞等食材泡茶。秋天盛產可補元氣的龍眼，除單吃、泡桂圓茶外，還可煲龍眼肉粥，益氣養脾，不過不宜多吃，體熱者以10至13顆為限。

此外，由夏轉秋時，人體及空氣中的濕氣仍未完全散去，容易引起腫脹，令排毒功能變差，適當地煲一些袪濕的湯水或茶飲，如檸檬生熟薏米便有助排走濕氣，同時這段時間也忌辛辣、油膩。

住：調整作息 睡子午覺

處暑是由陽轉陰的開始，肺燥氣虛，身體容易疲倦；要令身體漸漸習慣陽氣的減少，就要由補元氣入手，而睡眠可說是最簡單直接的方法。補元氣的覺亦講究時辰，子時（晚上11點到凌晨1點）和午時（早上11點到下午1點）分別是自然界中陰氣或陽氣最重的時候，這時候睡覺，可以避免體內陰陽失調，而早睡亦可減少燥氣累積。