周渝民撞車被困　被倒吊座位腦充血

台灣男神言承旭同一班來自中港台嘅「哥哥」，好似黃貫中、張智霖、梁漢文、張雲龍、陳輝、劉瑞瑞同林志炫喺內地真人騷《披荊斬棘的哥哥》度鬥歌、鬥舞嘅同時，言承旭位前F4舊隊友周渝民（仔仔）就喺新劇度搏晒命。

劇中疑係施虐事件重犯嘅仔仔，被人圍毆打到爆缸後，今次就玩撞車、倒吊到腦充血，相比言承旭就可以靚靚仔仔咁練吓歌，仔仔辛苦千百倍。近日仔仔嗰齣新劇又播預告片，佢坐獄車去法院，點知遇上撞車意外，喺車裏面嘅佢，除咗要承受高速猛烈撞擊，跟住翻車時又要經歷痛苦同恐懼，最大鑊係要配合鏡頭設計，要反地心引力被倒吊喺座位度，拍一次都唔夠，要拍幾次，即係要受幾次苦。

自認好易暈車浪嘅仔仔，佢話要倒轉吊喺車嘅座位度，比唔會暈車浪嘅人更大反應，唔止會腦部充血、爆青筋、眼壓飆高，連胃都抽筋埋，跟手仲飆埋冷汗，真係好辛苦，不過又係嗰句，佢話只要效果好、鏡頭逼真，拍得幾攞命都係值得嘅。

導演莊絢維仲呵番仔仔，點名讚佢：「仔仔當時懸空倒吊拍攝逾10次，忍耐身體不適到最後一刻，仔仔專業又敬業。」又話拍呢場戲，係激過坐樂園嗰啲過山車幾十倍，部車會甩頭、旋轉外，最難係啲藝員唔可以只係擘大個口尖叫，仲要交戲，要表達到撞擊時情緒，同埋好多翻車時嘅身體反應，真係唔係講玩嘅。