熊黛林師妹張晉雅　獲陳奕迅教路便便暢順法

口罩小姐選舉8強佳麗之一的「178」是名模熊黛林的師妹張晉雅（Selene），做模特兒走高冷路線的她真人性格有點傻大姐兼不拘小節，她坦言參加口罩小姐的初心是讓人見到其真實一面：「模特兒唔需要有想法，只需要靚靚女女，但我個人係有好多古靈精怪嘅念頭，我覺得個比賽幾搞笑，傳統選美我就唔會去，扮靚女我只可以忍10秒跟住就破功，我都幾麻甩同好玩得。」

她稱從沒想過要奪冠，入到8強已心滿意足：「我係好佛系，係你就係你，只能盡力，我個人幾唔穩定，所以唔會睇評論怕被影響。」

Selene是資深模特兒，入行近9年，她稱最深刻是17歲拍攝陳奕迅（Eason）《主旋律》的MV，當年膽大又純真，等埋位時跟Eason一齊吹水：「佢教我點樣去廁所可以去得暢順啲，可以踎喺度或者拎將櫈仔戙高雙腳，自此我喺屋企去廁所就會帶張櫈仔，係佢啟蒙咗我！哈哈！」

講到未來的工作方向，Selene學了打碟近2年，有意從事DJ工作，並希望有機會在幕前拍攝綜藝節目，又自誇沒有底線：「如果食屎就要諗吓先，至於露點唔係唔得，睇吓性質，為藝術犧牲係可以，但綜藝應該唔需要。（要扮醜女？）冇問題，我想大家鍾意我個人而唔係我個樣，想畀人睇到真一面。」

另外，談到感情生活，她大方表示有拍拖，問到身為高妹的她另一半是否也要高人一等，她無奈說：「邊有咁易，高妹好難識男仔，我冇乜人追，好多男仔見我咁高，即時將你放喺選擇以外。細個唔鍾意自己咁高，我唔想咁顯眼同突出，但大個就會接受自己所有嘢，明白高都係優點。」