日本女生最想擁有臉孔︱結衣BB梗頸四　第1位係邊個？

日木出名靚女多，有一種講唔出嘅清純味道，唔少日本明星都係唔少女仔仿效嘅對象！而當地傳媒最近舉行「日本女生最想擁有的臉孔」票選，紅遍中港台嘅女神新垣結衣居然三甲不入得梗頸四，其他大熱人選石原聰美、廣瀨鈴、深田恭子及綾瀨遙都分別只排12、13、14及17位，頭10不入，究竟有邊個勁得過佢哋呢？

獲選為第1位嘅係有「千年一遇美少女」之稱嘅橋本環奈，現年22歲嘅佢樣子甜美可人，連女生都被佢俘虜，不過身形時瘦時肥，早前拍廣告時嘅花絮影片曝光後，令網民驚呼認唔出佢，身形脹咗唔少，「環奈胖打」、「怎麼臉跟屁股一樣寬」、「不照全身就ok」，「橋本環奈崩壞」更成為網絡搜尋關鍵字，不過都有人讚佢可愛「最可愛的啤酒肚」。

而第2位係北川景子，雖然佢已經35歲及已婚，但無損人氣，更獲大讚係美麗與氣質並重嘅女神人母！而早前呢位媽媽產後極速復出賺奶粉錢，身材一啲都冇走樣，喺新劇《離婚活動》中玩閃離閃結，劇集喺播放前已引起網民討論，號召力不變！

至於第3位係24歲今田美櫻，唔知佢係邊個？《半澤直樹》知喇啩？佢就係喺《半澤2》飾演半澤下屬嘅濱村瞳，其正經斯文演出同佢之前嘅形象勁大反差！旨因擁有D Cup巨乳嘅佢有「福岡第一美少女」稱號，曾拍攝水着寫真，不過去年佢聲言會「封胸」唔再影喇！

「日本女生最想擁有的臉孔」排位如下：

第10位：武井咲

第9位：吉瀬美智子

第8位：永野芽郁

第7位：井川遙

第6位：白石麻衣

第5位：松嶋菜菜子

第4位：新垣結衣

第3位：今田美櫻

第2位：北川景子

第1位：橋本環奈

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