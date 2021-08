憑名曲《All I Have to Do Is Dream》膾炙人口的50年代美國兄弟雙人組合The Everly Brothers成員Don Everly上周六於納什維爾寓所離世,終年84歲。

The Everly Brothers於1986年打入搖滾名人堂,其他名曲包括《Bye Bye Love》、《When Will I Be Loved》與《Wake Up Little Susie》等。另一成員Phil Everly於2014年因肺病離世,終年74歲。

The Everly Brothers於樂壇地位尊崇,披頭四(The Beatles)、The Mamas and the Papas與Simon and Garfunkel等都是被他們影響的後輩。