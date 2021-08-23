夏日全新菜單　開胃又惹味

夏日氣溫高，好多時熱到無胃口，於是乎各大餐廳大廚便搞盡腦汁設計出開胃惹味菜式，讓大家有胃口得來又可以享受到美食。今日介紹一間民小店及高級食府，不若而同推出夏日新Menu，讓大家有得揀之餘，仲可以盡情享受。

親民泰式美食 多款醬汁自煮亦得

泰式雞飯是不少人喜歡的簡餐，而提供正宗泰國街頭味道菜式的水門雞飯現時只有大埔、元朗、尖沙咀及旺角4間分店，全線均會趁着盛夏，推出多款惹味及消暑新品，包括香辣紅咖喱和牛飯、香蒜胡椒雞錘及青檸話梅茶，東南亞風滿滿。此外，品牌更特別推出獨家多款醬汁，包括炸雞醬、雞飯醬及馬拉盞，大家可以在家自煮泰滋味之餘，慰藉一下沒法外遊的失落滋味！而大埔總店更於8月至9月期間，與天糧行膳合作，舉行慈善送飯活動，幫助北區基層家庭。

高級粵菜食府 時令食材精巧佳餚

至於位於尖沙咀的鏞鏞．藝嚐館，也趁夏日推出時令菜式、點心及歡樂時光優惠。菜式推介以自家製的銀棯醬炮製的銀棯醬帶子豆腐，酸甜又開胃；還有子薑鮮菠蘿炒牛肉、蜜餞子薑鮮雞件、油浸筍殼魚、百花釀蟹鉗及銀杏百頁豆腐等。食府更推出全新點心系列，有玉帶甜粟金魚餃、精緻啤梨鹹水角、芋絲野菌脆網卷、一口奶黃菠蘿包及畔塘芝麻千層卷等，手工點心均是由駐場點心師傅即叫即造，粒粒新鮮熱辣。這個8月，食府加推啤酒優惠，每日下午4至6時，可以優惠價暢飲Estrella Damm Lemon、HK Amber Ale、Stella Artois及Suntory啤酒，於炎炎夏日小酌一口冰凍啤酒，人生一樂。