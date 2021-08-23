觀賽發生衝突被鬧廢物！何猷君澄清：從未辱罵對方工作人員

賭王四房兒子何猷君早年發展電競事業，最近佢觀看佢有份投資嘅隊伍Estar比賽時，疑似與對手QG嘅工作人員發生衝突！

有網民公開當日片段，見身處賽場二樓的何猷君大嗌及指手畫腳，而在一樓的QG男性工作人員對何猷君鬧：「你就是廢物！」並夾雜不堪入耳嘅粗口，之後何猷君反擊：「聲音太小，聽不到，啦啦啦啦打不到我吧，你上來呀！」又手舞足蹈地笑說：「打不過我吧！」期間有女子出手拉住佢，似暗示叫佢停止。

而雙方粉絲各執一詞，有現場網友聲稱，何猷君從QG選手進場開始嘲諷，疑似影響對手心態，引來QG方工作人員忍無可忍，進行人身攻擊，亦有Estar粉絲稱QG輸咗比賽後只會鬧人，何猷君明明咩都冇做過。而事件不斷喺網上傳開，何猷君都忍唔住發文回應，澄清從未辱罵對方嘅工作人員！

全文如下：

原本不想回應這件事，這本身只是賽外的一場鬧劇，不值一提。但看到無數條惡語對我「家人」進行攻擊，我決定還是說一下：

第一：本人從未有過辱罵對方工作人員的言行，倒是對方說我的一些言論，相信看過視頻的大家都有聽到吧。

第二：e星每一場比賽都在全力以赴，這是對自己及對手及電競的尊敬。我們贏得起也輸得起。電子競技最迷人的就是「熱血」，千萬別讓它「涼」。

第三：我以後會管理好自己的情緒，做一個不那麼容易「上頭」的電競觀眾。

最後想問：說我人設崩塌的網友，我在互聯網的人設不都是你們說了算嗎？