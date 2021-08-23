【內文含92折優惠碼】HTMall十大人氣中秋送禮清單

【營業資訊】今年中秋節受到疫情影響可能同以前唔同，久違嘅家人朋友聚會，都可能因為各種限制而無得見面，所以今個中秋送禮更加需要挑選有品味嘅中秋禮盒，向家人、朋友們表達心中的思念！如果覺得中秋節吃膩咗傳統月餅，都有唔少值新式中秋禮盒俾大家預訂，啱晒中意別出心裁送禮嘅你！一齊睇吓十大人氣中秋送禮禮盒係啲咩！

【台灣直送】微熱山丘 2021年中秋 鳳梨奶黃月餅禮盒

台灣微熱山丘十周年推出嘅鳳梨奶黃月餅禮盒有得預購喇！鳳梨奶黃月餅，最外層的桃山餅皮則係以白豆沙製成，唔會好似傳統月餅咁油膩。再來入面係奶黃內餡同土產鳳梨，酸酸甜甜中帶點綿密口感，甜而不膩，無人工添加！奶黃月餅加入招牌鳳梨醬，味道酸酸甜甜，餅皮印有鳳梨花圖案，賣相精緻有質感！仲配埋精緻設計布袋，中秋送禮畀家人長輩最適合！

售價: $229起

數量: 6個/盒

【日本直送】東天紅 熊貓中秋月餅

呢款紅豆沙月餅，外形可愛，大人小朋友見到都會心心眼。由日本專長製作中國料理，非常著名的東天紅上野旗艦店出品，非常適合中秋送禮！

售價: $259起

數量: 9入/盒

【台灣直送】Mister Donut X Pokémon 中秋禮盒

今年台灣 Mister Donut 再度攜手Pokémon寵物小精靈，推出兩款中秋禮盒，讓萌萌的比卡超率領着寶可夢們與您一同共度佳節。迎接中秋節的到來，Mister Donut 共推出兩款Pokémon寵物小精靈聯名中秋禮盒。「Pokémon中秋大禮盒」外盒設計布滿了比卡超與人氣角色們！

售價: $192

【馬來西亞直送】翔馬座黑刺貓山王榴槤月餅

翔馬座製餅60年 好創意好滋味，堅持選用頂級食材，帶來舌尖驚艷！黑刺貓山王榴槤～五星奢美 傳遞送禮貴氣，外形立體黑金豪邁，工法呈果王外觀完整度，填入黑刺及貓山王特製內餡，黃橙誘人口感濃密綿密，讓人一試難忘。

售價: $598

數量: 6件裝

【台灣直送】紅櫻花 HELLO KITTY 造型鳳梨酥

採用純正100%鳳梨熬煮調製而成的鳳梨酥內餡，無添加防腐劑，讓你可以直接品嘗到鳳梨纖維濃郁的果香，微酸微甜，配上嚴選紐西蘭進口奶油細心桿製而成的餅皮，外酥內軟，幸福的食感加上正統台灣糕餅單純的美味。配上獨家授權Hello Kitty造型，絕對係好吃又好看！

售價: $356 /2盒

數量: 12入/盒

【台灣直送】阿聰師 小芋子綜合禮盒

台灣芋頭酥是由台灣大甲芋頭產業推手芋頭酥之父---阿聰師所發明創造。芋頭酥之父再次推出台灣新品種【阿聰師的小芋仔】嚴選上等芋頭，以植物油製成，在芋頭酥之父「阿聰師」的巧手下，免剝皮，連皮吃，手不癢，不吃心會癢就是好吃。多層次口感、皮酥、芋綿密、麻糬Q、奶皇醇、蛋黃香。更榮獲創意糕餅幸福點心全國創意競賽職業大獎！

售價: $165起

數量: 6入/ 12入

【台灣直送】Magi Planet X 吉室 好好食中秋聯名禮盒

當星球爆谷遇上吉室米餅，簡直係Perfect Match！一次過試晒2隻好受歡迎嘅台灣手信。吉室精心挑選台灣當地食材，當酥脆米餅配上濃郁牛軋，口感絲滑不黏牙，堅持天然無添加，完整呈現食材原始風味！禮盒仲有星球爆谷嘅蔗香焦糖同雙色地瓜味！真係雙重滿足，絕對係送禮首選！

售價: $168

數量: 14入

【日本直送】佐賀唐津蜜柑禮盒

日本蜜柑表皮較薄，唔似本土的柑皮厚實，甜度較高，有別一般柑橘類，果肉細緻，皮薄汁多味濃，一口咬下去，滿口柑香！送禮大方得體！

售價: $368

數量: 10-12粒/盒

10.日本 響 Hibiki 威士忌 700ml (附禮盒)

這款威士忌「響HIBIKI JAPANESE HARMONY」也可以說是融合日本諸多文化特色，100%日本風格的展現。將上述蒸餾廠的麥芽與穀類原酒調和，構成它圓潤豐富風味，另外將基底美國白橡木麥芽原酒、以及做為修飾的雪莉桶與日本水楢橡木桶原酒還有一些泥煤麥芽原酒，讓整體口感更豐富，而多層次的則是知多蒸餾廠穀類原酒！

響 Hibiki威士忌系列：

---日本 響 Hibiki Master’s Select 大師精選威士忌 700ml (附禮盒) $1,190

---日本 響 Hibiki Blender's Choice 威士忌 700ml (附禮盒) $1,550

---日本 響 Hibiki 2021年限定 櫻花版 700ml (附禮盒) $6,588

*8月31日前中秋酒品額外5%折扣！！

中秋禮盒最後召集，未準備嘅朋友仔即刻落單喇！輸入優惠碼 "htmidautumn92" 即享92折！有效期至8月31日咋！

康泰 x HTMall x AlipayHK 消費券賞上賞優惠，$5,000消費券隨時Double Up： https://bit.ly/3AWeJBU

HT Mall消費券加碼優惠，於AlipayHK App內領取｢HT Mall HKD60｣優惠券，消費滿$100享9折優惠，或消費滿$500減$60

8月31日前於HT Mall使用AlipayHK 或 Tap&Go消費券，購物滿$500送$30購物金