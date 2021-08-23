港姐︱口才贏到盡！宋宛穎爆星媽唔想出鏡

港姐12強昨晚（22日）誕生，大會安排一眾佳麗今日（23日）會見傳媒，衣飾比昨晚更吸睛，唯（20）梁菁琳因身體不適臨時缺席！

昨晚因口才了得而「100%KO對手」的（8）宋宛穎，與大熱（3）陳聖瑜齊齊受訪。宋宛穎坦言：「之前真係冇諗過會咁，只係知道要喺最短時間內諗到一個大方、得體嘅答案，問答環節一直係我最緊張嘅，好彩效果幾好，自己都好滿意。（增強咗信心？ ）係嘅，希望總決賽有更佳嘅表現。」

談到關楓馨獲「星爸」關禮傑亮相支持，問到宋宛穎總決賽會否效法對方，找來曾奪澳門小姐亞軍及代表澳門來港出戰華裔小姐的媽咪文寶雪現身撐場？她笑言：「媽咪尋晚喺電視機前支持我，佢唔鍾意出鏡，但希望佢總決賽現身支持吓啦。（關楓馨咁做，覺得對其他帶嚟唔公平？）冇，各組表演各有不同啫。」

陳聖瑜同樣不認為待遇不公平：「每組表演主題都唔同，紅組（關楓馨組別）需要幫手，咁搵關爸爸都係個唔錯嘅選擇。（滿意琴晚自己嘅表演？）都有少少緊張，好彩最後都大步檻過。（你好朋友梁允瑜對自己首輪被淘汰，覺得好唔開心喎！）咁我覺得佢嘅表現都好淡定同有自信，可能未去到答問環節就要走，令佢冇得發揮啦。（佢被淘汰，歸咎於負面新聞喎。）可能真係有影響，但佢係知錯能改嘅，應該畀機會佢。」