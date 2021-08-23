31歲Stanley減肌演學生　Edan笑爆：似留班10年

MIRROR成員呂爵安（Edan）及邱士縉（Stanley）今日（23日）出席ViuTV新劇《i.Swim》的拜神儀式，兩人在劇中飾演中學生兼游泳健將，剛滿31歲的Stanley對於要扮中學生，他笑言：「我鍾意挑戰演技，我都問過化妝師，佢話我似留班嗰個，可能唔着校服會好啲。」Edan就大爆對方首日開工已被指似老師，又嘲笑他似留班10年，至於Edan就自言本身剛畢業不久，完完全全是學生模樣，不過就要在游泳及身形上加操：「劇入面講我好叻游水，但我由初中就冇游過水，劇組安排咗游泳堂畀我哋，我要加練，經過訓練後唔可以講得上好叻，但就好過之前。（身形操成點？）我依家每日帶番薯同雞蛋食，又飲蛋白奶粉，依家都淡淡咁睇到4舊腹肌。」至於Stanley就剛好相反，由於身形大過健碩被指不似中學生而需要減肌：「依家都有4至6舊腹肌，已經唔係最勁。」

問到兩人在劇中是否有感情戲時，Edan坦言自己有少少，但相當純情，可以連拖手都未必有。提到他日前將自己合成的女裝照放上網，他解釋：「張相係粉絲Send畀我，我覺得幾得意，幾好笑又幾靚女。雖然Stanley畀咗個作嘔樣，但我知佢張相動心又動情，後來發現係我所以接受唔到先會嘔，我依家都好怕佢對我毛手毛腳。」

講到Stanley日前生日，他透露與女友二人世界睇戲及食飯慶祝：「佢凌晨時分畀咗個驚喜我，送咗個蛋糕，嗰日我同佢都要返工，佢諗住我唔喺屋企，叫個朋友嚟我屋企布置，點知我嘅工作轉咗，我留咗喺屋企。」