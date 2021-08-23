靈感煮意︰【不用忌廉和牛油】醬爆榛子咖啡朱古力三層蛋糕
2021年08月23日 16:00
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我一向不算很喜歡太工整的蛋糕，就是那種用抹醬掃到整整齊齊、上面擺花又擺好多醬的，所以，今集我們來做個隨意一點的蛋糕——醬爆、濃郁、滿足！在朱古力味的蛋糕上，掃上厚厚但又不用花心神的咖啡醬，然後夾着榛子，吃時黏黏的、脆脆的，想起都開心！
材料（5吋）
乾材料
中筋麵粉 95克
幼沙糖 30克
黑糖 30克
海鹽 1/4茶匙
發粉 1/4茶匙
梳打粉 1/8茶匙
濕材料
可可粉 6克
低因咖啡粉 3克
水 100克
70%可可朱古力 100克
原味全脂希臘乳酪 100克
淡味橄欖油 50克
雞蛋 90克
蛋黃 12克
白醋 10克
雲尼拿 2克
抹醬
榛子 120克
咖啡 2~3克
黑糖 30克
雲尼拿 7克
乳酪 50~75克（視乎想濃稠或稀一點）
周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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