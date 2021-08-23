靈感煮意︰【不用忌廉和牛油】醬爆榛子咖啡朱古力三層蛋糕

2021年08月23日 16:00
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    我一向不算很喜歡太工整的蛋糕，就是那種用抹醬掃到整整齊齊、上面擺花又擺好多醬的，所以，今集我們來做個隨意一點的蛋糕——醬爆、濃郁、滿足！在朱古力味的蛋糕上，掃上厚厚但又不用花心神的咖啡醬，然後夾着榛子，吃時黏黏的、脆脆的，想起都開心！
    材料（5吋）
    乾材料
    中筋麵粉　95克
    幼沙糖　30克
    黑糖　30克
    海鹽　1/4茶匙
    發粉　1/4茶匙
    梳打粉　1/8茶匙
    濕材料
    可可粉　6克
    低因咖啡粉　3克
    水　100克
    70%可可朱古力　100克
    原味全脂希臘乳酪　100克
    淡味橄欖油　50克
    雞蛋　90克
    蛋黃　12克
    白醋　10克
    雲尼拿　2克
    抹醬
    榛子　120克
    咖啡　2~3克
    黑糖　30克
    雲尼拿　7克
    乳酪　50~75克（視乎想濃稠或稀一點）
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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