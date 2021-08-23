靈感煮意︰【不用忌廉和牛油】醬爆榛子咖啡朱古力三層蛋糕

我一向不算很喜歡太工整的蛋糕，就是那種用抹醬掃到整整齊齊、上面擺花又擺好多醬的，所以，今集我們來做個隨意一點的蛋糕——醬爆、濃郁、滿足！在朱古力味的蛋糕上，掃上厚厚但又不用花心神的咖啡醬，然後夾着榛子，吃時黏黏的、脆脆的，想起都開心！

材料（5吋）

乾材料

中筋麵粉 95克

幼沙糖 30克

黑糖 30克

海鹽 1/4茶匙

發粉 1/4茶匙

梳打粉 1/8茶匙

濕材料

可可粉 6克

低因咖啡粉 3克

水 100克

70%可可朱古力 100克

原味全脂希臘乳酪 100克

淡味橄欖油 50克

雞蛋 90克

蛋黃 12克

白醋 10克

雲尼拿 2克

抹醬

榛子 120克

咖啡 2~3克

黑糖 30克

雲尼拿 7克

乳酪 50~75克（視乎想濃稠或稀一點）

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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