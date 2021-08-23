吳海昕做Ｍiss畀仔圍　ANSONBEAN操肌獻第一次

藝人魏浚笙（Jeffrey）、吳海昕及ANSONBEAN今日（23日）出席ViuTV新劇《i.Swim》的拜神儀式，ANSONBEAN表示今次是首次拍劇感覺既新鮮又緊張，劇中飾演游泳好手的他，坦言小時候差點遇溺而怕水，但現已克服：「依家要努力操肌，現時腹肌就介乎1舊至6舊之間，哈哈！」

Jeffrey飾演天才泳手，他說：「我本身識游水，游開蛙式，但劇中講我游自由式，所以要重新學過，訓練完覺得唔錯。（使唔使操肌？）都操咗2、3個月，暫時有4舊腹肌，目標係6舊，我覺得自己一定冇可能有8舊。」

勾起讀書回憶

吳海昕飾演老師，她笑言自己是劇中唯一一個在劇內劇外都不懂游水的人：「我喺劇入面唔需要游水亦唔使着泳衣，所以我唔使操Fit身形，自從選美後幕前都冇試過着泳衣，我唔係呢個形象，出鏡一件頭都可以接受，但三點式就暫時唔會。」她稱拍攝學校場景時令勾起讀書回憶，不過就自言當年並非校花，沒有人追：「我嗰時箍牙又戴好厚嘅眼鏡。喺呢套劇有好多男仔圍住我，一圓當年心願。不過我只係做佢哋老師，同佢哋做心理輔導。」