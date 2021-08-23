本日日本：《星戰》他媽哥池　R2-D2靠你照顧

想不到在90年盛極一時的他媽哥池（TAMAGOTCHI），最近會有咁多新搞作。繼與《新世紀福音戰士》、《天竺鼠車車》、《鬼滅之刃》等高人氣作品合作後，最近宣布於11月13日將推出經典科幻電影《星球大戰》（Star Wars）的他媽哥池「R2-D2 TAMAGOTCHI」！該版本要照顧電影中的人氣機械人角色R2-D2，你要幫手充電並定時清潔身上灰塵，照顧過程中更可學習19種技能，除了正常的技能模式外，還有一個飛行員模式和一個特殊技能模式。內置9款小遊戲，包括任何程度都可玩的救火及戰棋遊戲，另有7個取決於玩家技能程度的小遊戲，遊戲中更不時出現電影中的經典場景，並有其他角色如尤達及C-3PO等出現，給予玩家相當的驚喜。而且此機鳴叫時更會發出R2-D2聲音，令大家更投入《星戰》的世界！分別有白色的「R2-D2 TAMAGOTCHI Classic color ver.」及藍色的「R2-D2 TAMAGOTCHI Holographic ver.」兩款選擇，各售2,530日圓（約HK$180）。