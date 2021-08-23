Staycation始祖！孫慧雪同老公開拖就住酒店

藝人孫慧雪、關心妍及張美妮於最新一集《靚媽圍爐》中大爆老公常犯的錯，美妮及阿雪婚前經常與老公嘈交後離家出走，前者更笑言是staycation始祖，經常一吵架就去住酒店，最長試過離家三日。

阿雪直言自己同老公也是火爆性格，過去是一言不合就離家出走，生完BB後因小事又吵架，習慣離家的她落樓後才醒覺：「自己已係媽媽，唔可以咁衝動，嗰一刻我諗，死啦，兩個鐘後我又谷奶、又要餵BB， 走都要上番去執嘢，但係帶埋BB走，剩係BB用具已經多到冇可能搬到，終於打畀老公，叫佢落樓氹番我！佢死死地氣落來，問我想點，我咪惟有死死地氣話你攬番我！攬完我就上返去！哈哈。」張美妮就笑稱婚前都是與老公同居，所以一吵架就無處可逃，惟有住酒店休息一下等大家冷靜，不過現在有個女，離家出走這首歌已經不能唱，因為捨不得丟不下女兒。

關心妍就謂自己未試過離家出走，男人也會有「月經前緊張」：「啲人話男人月經前緊張，係情緒易波動，凡事緊張，易疲倦，易肚餓，又要食甜嘢。我老公都幾乎中晒，我始終覺得，老公係陪你走一生一世的人，仔女長大了會有佢哋人生，所以唔可以因為生咗仔女，就冷落老公。」她奉勸要記得兩公婆一定要有二人世界時間，夫妻關係好，仔女都會學識愛。

講到老公婚後不浪漫，三人就異口同聲表示的確係會變懶，婚後愈來愈「是是但但」。關心妍話試過一次，她老公訂了一個價錢非常非常非常昂貴、體形非常非常大的專業化妝箱給她，她打開後簡直想暈，聽到價錢之後更爆炸，她說：「我嗰一刻真係忍唔到係咁鬧佢，因為個箱大到我拎唔郁動，連我個化妝師都唔會用，花咁多錢買咁大夠嘢畀我做咩？我平日出街都係帶個袋仔！佢之後學識咗啦，佢識得喺一個可以退款嘅網上購物平台揀五件禮物畀我，等我再揀，我唔要嗰啲佢去退番錢。」