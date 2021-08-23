趙學而開騷自嘲老女人　感慨老友相繼移民

歌手趙學而首場音樂會於九展music zone舉行，以《謫仙記》揭開序幕，唱畢後要求全場歌迷以最熱烈強勁的掌聲送給自己：「你哋實在太癲啦，咁貴嘅飛都買嚟睇一個老女人。」歌迷以「我愛你」作回應，學而笑言：「你哋愛我？我老公喺度㗎，我都愛死你哋。今次會唱一啲以往好少唱同冇唱過嘅歌，所以好大壓力，當年唱嗰時仲係少女一個，依家幾多歲呀，唱番都驚。」

學而透露演唱會本應於2019年11月舉行，並構思好音樂會名為《尋開心音樂會》，但鑑於當時環境氣氛決定延期：「18年做完騷，一年後想做個細騷開心吓，世事往往預計唔到，呢樣又話唔做得、呢度又唔去得，好彩場地畀我哋一拖再拖。由於我哋公司細細冇乜sponsor，50%同75%入座真係蝕到入肉。」

學而感謝樂隊時有感而發，指希望自己選取的歌曲可以令大家心靈上得到紓緩，最想大家生活得舒服及開心，為了緩和沉重氣氛，她呼籲散場後買T恤及明信片，又解釋推出明信片因為近來很多朋友移民：「呢幾個月好多朋友一家大細去第二個地方生活，我有啲唔舒服，香港係我成長嘅地方，要轉個模式去第二度生活真係要好大勇氣同妥協，所以出明信片令走咗嘅人有少少回憶牽掛呢個地方。」最後於音樂會尾聲邀請了吳肇軒「陪唱」，他表示第一次擔任「不唱歌的演唱會嘉賓」，最後就以側手翻贈興。