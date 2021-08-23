教主加持！真無線耳機透視未來感

教主Anson Lo一向貪靚，連他也是Nothing ear(1)的用戶之一，可想而知有幾靚！售價：約$800 (互聯網)

市場上真無線耳機有好多款，但能夠引發話題的少之又少，除了Apple AirPods系列外便寥寥可數。然而，近日有一款耳機的討論性不下於此，它就是來自英國的Nothing ear(1)，設計未來感爆燈兼有靚音色，最重要是教主Anson Lo@MIRROR都係用家之一，神徒們準備好搶了嗎？

跟常見耳機的「大眾臉」不同，Nothing ear(1)賣點之一是耳柄用上了透明式設計，咪高峰、磁鐵、電路板等俱一覽無遺；同時上方印有醒目紅點及「NOTHING ear」字樣，配合白色耳塞，令整對耳機有着濃厚的Sci-Fi感覺，令人一見難忘。

每隻耳機僅重4.7g，符合人體工學並設有減壓通風口，舒適貼耳，隨盒更細心地附有3種尺寸不一的液體矽膠耳塞，以照顧不同耳形人士需要。它的音色來自11.6mm大尺寸驅動單元，背後由瑞典團隊Teenage Engineering進行調音，無論低音、中音或高音都經過軟硬件微調，音色具一定保證。

一如近期耳機，Nothing ear(1)也支援主動式降噪，並提供「輕度」、「最大」及「透明」3個模式，一般情況用輕度就夠，若於嘈雜環境可使用最大，而透明則讓用戶較容易聽到周遭聲音。其他功能還包括尋找我的耳機、等化器、主動降噪、手勢控制、入耳檢測及快速配對等，也具有防汗和防水濺保護。它的播放時間達到5.7小時，配合充電盒可達34小時。此耳機即日起接受預購，定價$800有找，但據知貨量極之珍貴，市場上更刮起小炒風，神徒們要諗諗計入手了！

同場加映：

Canal Works CW-U91是一款3路16動鐵單元耳機，由日本工匠手工製成，每款均提供均勻的瞬態響應，並能抑制相位干擾，還原真實聲音。顏色有Smoke、Pastel Green、Marine Blue 3色提供。