甄子丹讚夠快！黃德斌拍肉搏戲唔使用慢鏡

藝人黃德斌於英皇電影《怒火》與吳浩康（Deep）及楊天宇，一同扮演重案組探員。有幸參與已故導演陳木勝遺作拍攝，3人感激導演循循善誘，然而言談中不無感慨。談到拍攝時最深刻的場面，德斌說：「有場戲講我喺南亞村畀十幾人圍攻，我同佢哋肉搏，舉高一人再撻佢落地。甄子丹同導演傾使唔使校格（校慢菲林令動作速度加快），估唔到最終子丹話唔使，德斌夠快嘞，或者佢覺得我再拍都係咁上下啩，哈哈！」

天宇首次被「吊」

身為後輩的Deep及天宇眼見德斌相當賣力，亦戥對方辛苦。天宇則相當聽話，導演臨時要求加插危險場面亦會照做：「首次吊威吔，仲要喺二樓用頭先衝落嚟。本來冇呢場戲嘅，咁啱我行過就問我可唔可以，我梗係話得啦，點知衝落嚟時腿部撞到部冷氣機，拍完先知傷咗，好彩有醫師跟場。（下次仲敢唔敢？）我份人都比較追尋刺激嘅，演員有乜都做。」Deep難忘開拍前劇組安排的槍械訓練課程：「買咗支氣槍返屋企日練夜練，練好啲手感。」

憶「最後的合作」

由1992年的《嘩！英雄》開始，德斌與陳導一直合作無間，彼此感情深厚。憶起今次「最後的合作」，德斌說：「完全唔知佢有事，佢日日晨早就出現片場，配音時唔見佢，工作人員話佢有嘢做。我傳短訊同佢傾吓電影，佢都有覆我，直至睇到報道先知…佢好細心，我演出時連呼吸頻密佢都留意到，提醒你而又唔會令你唔舒服。」

談到《大叔的愛》熱潮未減，稍後更會於日本播放，德斌說：「最好成班人拉隊到日本宣傳啦。（鍾意拍打戲定拍大叔戲多啲？）兩樣都係打，打人同打情罵俏，我係演員乜都要做。」Deep與天宇則不介意與同性拍咀戲，尤其對手是德斌，搞到德斌相當靦覥。

場地提供：The Crown@英皇駿景酒店