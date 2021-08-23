MIRROR三子都着　4DFWD跑鞋人氣曝光

渣馬2021終於10月回歸，各位馬拉松跑手準備好十足狀態迎戰了嗎？出戰的跑鞋準備好未？在跑鞋界一向人氣高企的adidas，近日為旗下的王牌跑鞋系列4DFWD帶來一黑一白的新配色，並推土出全新型號4DFWD Pulse跑鞋。加上新作一律配備革新的4DFWD中底，比上一代的4D中底提升300%向前推進力，能進一步推動跑者步步向前，爭取佳績。

為隆重其事，品牌早前特別邀請MIRROR三位成員Ian、Anson Kong（AK）、Lokman出席新鞋發布會。會上lan示範以經典的白 x 黑色4DFWD跑鞋，融合黑白色風褸及運動褲去展現機能運動風。AK就穿上黒 x 螢光綠色外底的4DFWD跑鞋搭配粉藍色運動外套及黑色運褲，帶出動感活力。而隊長Lokman則選擇黑 x 螢光綠色4DFWD Pulse跑鞋，襯條紋風褸及頭巾，盡顯舞者街頭風格。三子的型格演繹一出，即引來粉絲在社交平台上心心眼留言盛讚：「三子着住嗰對鞋好靚，好有興趣Get同款！」

除了黑白配色夠晒百搭討好外，4DFWD系列更成功將4D技術再昇華，從500萬組網格結構中篩選出最完美之幾何設計來構成中底，打造出4DFWD，不但比上一代4D中底提升300%向前推進力，緩震性能也增強23%。再結合Primegreen環保物料及Primeknit編織物料打造的襪套式鞋身，比前作更輕身舒適，更能完美包覆雙腳，甚至提供充足的支撐度。

至於新型號4DFWD Pulse，亦同樣採用Primegreen環保物料及4DFWD中底打造，並注入針對性傾斜角度鞋踭支架設計，透過精準的斜傾度計算，為跑者帶來更舒服的跑步體驗。此型號備有白 x 螢光粉紅、黑 x 螢光綠色、白 x 黑及全黒4款配色選擇，能迎合不同跑者及潮人的口味。